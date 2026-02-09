¿Qué Pasa con las Medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Atletas Reportaron Esto

Durante los primeros días de competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, celebrados en Milán-Cortina, se han reportado diversos casos de problemas con las medallas de oro, plata y bronce, en N+ te contamos qué pasó con las preseas.

Éstas presentan daños estructurales, según los informes, varias preseas mostraron grietas y desprendimientos poco tiempo después de haber sido entregadas en las ceremonias oficiales.

El comité organizador ha iniciado una revisión técnica para identificar las causas por las cuales las medallas se fracturaron tras caídas accidentales o por el uso inmediato posterior al podio. Entre los incidentes reportados se encuentran:

Justus Strelow: el biatleta alemán reportó que su medalla de bronce se agrietó durante los festejos con su equipo.

Ebba Andersson: la fondista sueca informó que su medalla de plata se partió tras caer accidentalmente sobre la nieve.

Investigación y controles de calidad

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 explicaron que el análisis actual se centra en determinar los problemas de las fallas estructurales en los materiales .

La prioridad del comité es garantizar la durabilidad y calidad de las preseas, consideradas un símbolo central para los atletas de alto rendimiento.

