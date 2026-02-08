Real Madrid Gana en Mestalla y Mantiene la Presión por el Título de La Liga de España

El Real Madrid quiere seguir peleando por el título de LaLiga en España. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa tuvo que visitar la complicada cancha del Estadio Mestalla para enfrentarse al Valencia en partido correspondiente a la Jornada 23 del futbol español. El choque entre estos equipos ha estado marcado por una gran tensión en los últimos años, esto ante las acusaciones de racismo del futbolista Vinicius Jr., mismas que incluso derivaron en castigos para algunos aficionados del Valencia. Sin embargo, este domingo 8 de febrero, el brasileño no pudo estar presente en el campo debido a una suspensión.

Este partido era de crucial importancia para el cuadro merengue, pues el FC Barcelona había retomado una ventaja de 4 puntos tras haber vencido al Mallorca el pasado sábado 7 de febrero. Por esa razón, el Real Madrid necesitaba ganar para reducir esa ventaja a sólo un punto y, gracias a los goles de Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, fueron capaces de conseguirlo.

Así marcha la tabla de posiciones en La Liga de España

Con este nuevo triunfo por marcador de 0-2, el Real Madrid se afianza una semana más en el segundo lugar de la tabla de posiciones, únicamente por detrás del Barcelona. Parece que. una vez más, la lucha por el título será entre los dos gigantes del balompié español, quienes actualmente sólo están separados por un punto. Aquí te dejamos los primeros seis lugares de la tabla en LaLiga de España, mismos que otorgan un cupo para competiciones europeas la próxima temporada.

FC Barcelona - 58 pts. Real Madrid - 57 pts. Atlético de Madrid - 45 pts. Villarreal - 42 pts. Real Betis - 38 pts. RCD Espanyol - 34 pts.

Mbappé continúa en plan grande

Aunque en las últimas semanas el Real Madrid ha ido generando dudas sobre su rendimiento colectivo, lo cual desembocó en la salida de Xabi Alonso como director técnico del club, en el aspecto individual Kylian Mbappé sigue destacando por encima del resto. El atacante francés está teniendo una temporada espectacular con el equipo blanco, pues con su anotación ante Valencia, registra 23 goles en la competencia local y un total de 38 anotaciones en lo que va de la campaña, contando las que ha conseguido en la Champions League y en la Copa del Rey.

En ese sentido, el 10 del Madrid se encamina a conseguir los títulos de goleo tanto en liga como en Champions de este ciclo futbolístico. Además está proyectado para repetir su título de máximo anotador en Europa que también obtuvo en 2025.

