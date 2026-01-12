Xabi Alonso Deja la Dirección Técnica del Real Madrid: Esto Acordó con la Directiva

Este lunes, 12 de enero de 2026, el Real Madrid comunicó oficialmente la salida de Xabi Alonso como entrenador del equipo, pese a que había firmado un contrato por 3 años. La decisión se tomó de manera consensuada entre ambas partes, según indica el comunicado.

El documento señala que "de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo".

Reconocimiento a trayectoria del técnico

La directiva destacó el legado de Alonso en la institución merengue. El club expresó que el estratega seguirá siendo considerado parte de la familia madridista.

En el comunicado, la institución agradece al técnico y su cuerpo de trabajo por el tiempo dedicado al proyecto deportivo. El documento también incluye buenos deseos para la nueva etapa profesional del entrenador vasco.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

¿Por qué se tomó esta decisión?

La salida de Xabi Alonso ocurre días después de la derrota 2-1 ante Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League, partido disputado el miércoles 10 de diciembre de 2025.

Esa derrota colocó al Real Madrid en el séptimo lugar de la clasificación europea, con 12 puntos, en la zona límite de clasificación directa a octavos de final.

En LaLiga, el equipo atravesaba una racha crítica con solo 6 puntos de 15 posibles en sus últimos cinco encuentros. El club ocupaba el segundo lugar con 26 unidades, a 14 puntos del líder Barcelona.

Video: Esto opinó Faitelson Sobre la Llegada de Xabi Alonso al Real Madrid.

Tras el partido ante el City, la afición expresó su descontento con abucheos en el estadio Santiago Bernabéu. Medios deportivos españoles especularon sobre la continuidad del técnico antes del anuncio oficial.

El futbolista Rodrygo declaró entonces que el plantel respaldaba al entrenador:

Es un momento difícil para nosotros y para el entrenador. Las cosas no están saliendo bien y queríamos mostrar que estamos con el entrenador

Por su parte, Alonso había manifestado confianza en superar la mala racha:

El equipo dio la cara durante todo el partido. No tengo nada que reprochar. Los resultados no son buenos, somos críticos, autoexigentes, pero tenemos que seguir trabajando. Pasará, porque todo pasa

Historias recomendadas:

CT