Canasta Alimentaria en México: Productos que Más Aumentaron de Precio a Principios de 2026

Durante diciembre de 2025, la canasta alimentaria subió de precio. Te decimos cuáles son los productos con mayores precios durante el inicio del 2026, en la zona rural y urbana.

Una persona necesitó mil 854.39 pesos para adquirir su canasta alimentaria en el ámbito rural y 2 mil 467.15 pesos, en el urbano, según datos de las Líneas de Pobreza, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el décimo segundo mes del 2025, el costo de la canasta alimentaria subió 3 por ciento en zonas rurales y 4.4 en zonas urbanas, frente al mismo mes del año pasado.

El comportamiento fue distinto entre campo y ciudad: en las zonas rurales el aumento quedó por debajo de la inflación general anual, la cual se ubicó en 3.7 por ciento, mientras que en las urbanas la superó.

Productos de la canasta básica con mayores precios

De acuerdo con el INEGI, los productos con mayores precios al alza de la canasta alimentaria en el ámbito rural fueron:

El bistec de res, con un aumento de 17.6 por ciento.

Carne molida de res, con un incremento de 16.5 por ciento.

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con un aumento de 7.3 por ciento.

Los productos con mayores precios al alza de la canasta alimentaria en el ámbito urbano fueron:

Bistec de res, con un aumento de 17.6 por ciento.

Leche de vaca, con un aumento de 9.4 por ciento.

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con un incremento de 7.3 por ciento.

Por otro lado, en el ámbito rural, los productos más consumidos fueron:

Agua natural embotellada, con 399.55 gramos por día; tortillas de maíz, con 220.80; leche de vaca, con 120.56 gramos, y refresco de cola, con 123.51 gramos por día, entre otros.

En las ciudades los productos más consumidos fueron:

Agua natural embotellada, con 527.12 gramos por día; leche de vaca, con 206.26 gramos; tortillas de maíz, con 139.92 gramos por día, y refresco de cola, con 159.03 gramos por día, entre otros.

Con información de N+

