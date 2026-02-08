La Esquiadora Lindsey Vonn Se Estrella Contra la Nieve en Aparatoso Accidente

La estadounidense Lindsey Vonn, que compitió con una lesión grave en la rodilla izquierda, sufrió una caída al inicio del descenso olímpico este domingo y permaneció tendida en la nieve mientras recibía atención médica, para después ser evacuada con ayuda de un helicóptero.

Vonn perdió el control en la travesía inicial tras cerrar demasiado la línea y terminó girando sobre sí misma. La competencia fue suspendida temporalmente mientras era atendida.

Todas las miradas estaban puestas en Vonn, considerada la historia inspiradora rumbo a los Juegos Olímpicos. Regresó al esquí de alto nivel la temporada pasada después de casi seis años fuera del circuito.

Además, compitió con un reemplazo parcial de titanio en la rodilla derecha. La cirugía a la que se sometió en abril de 2024 la hizo sentirse tan bien que decidió intentar otra participación olímpica.