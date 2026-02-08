Tres Esquiadores Mueren en Avalanchas Cerca de Sedes de Juegos Olímpicos de Invierno

Las avalanchas registradas el sábado en los Alpes italianos causaron la muerte de tres esquiadores fuera de pista en las regiones de Trentino-Alto Adigio y Lombardía, zonas que albergan varias sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, según informó el servicio de rescate alpino.

Dos avalanchas afectaron la zona de Marmolada, en los Dolomitas, cerca de Cortina d’Ampezzo, donde se celebran actualmente las competiciones femeninas de esquí alpino.

En Punta Rocca, pico de 3,300 metros del macizo de Marmolada, un hombre murió sepultado bajo la nieve después de que él mismo provocara la avalancha. Sus tres compañeros intentaron rescatarlo de inmediato, con la ayuda de otros esquiadores, hasta la llegada de los equipos de rescate.

Otras dos muertes y más riesgo

Otros dos esquiadores fallecieron en Albosaggia, en el valle inferior de Valtellina, a 65 km al este de Bormio, sede de las competiciones masculinas de esquí alpino. El servicio de rescate indicó que aún no se ha confirmado una posible cuarta víctima en Trentino-Alto Adigio, donde los medios locales informaron que un hombre herido en una avalancha anterior murió en el hospital.

Las intensas nevadas de los últimos días han provocado varias avalanchas en los Alpes. A principios de semana, otra avalancha en Trentino-Alto Adigio cobró la vida de dos esquiadores finlandeses.

AINEVA, la asociación italiana de riesgos de nieve y avalanchas, que forma parte de los Servicios Europeos de Alerta de Avalanchas, señaló que para el domingo el riesgo de avalanchas sigue siendo notable.

La nieve fresca y los vientos moderados han creado placas de nieve inestables que podrían desprenderse con el paso de un solo esquiador, según informó AINEVA en su página web.

Con información de Reuters

