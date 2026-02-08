Activistas Reparten Toallas con la Leyenda “ICE Out” en el Super Bowl XL de California

En el marco del Super Bowl celebrado en Santa Clara, California, activistas del colectivo “Contra-ICE” realizaron una intervención cultural dentro y fuera del Levi’s Stadium, donde distribuyeron toallas blancas con la frase “ICE Out” entre el público asistente al evento deportivo.

La acción, denominada “Banderas en las Tribunas”, buscó visibilizar el rechazo a las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con estimaciones del propio movimiento, cerca de 25 mil toallas fueron entregadas a aficionados, convirtiéndose en un símbolo de protesta silenciosa pero masiva durante uno de los eventos más vistos del país.

Colocan Carteles Contra ICE con Ilustración de Sapo de Bad Bunny en San Francisco

Contra-ICE

Previo al inicio del partido, distintos grupos fueron captados lanzando consignas en contra de ICE en los alrededores del estadio. “Contra-ICE” se define como una alianza de músicos y artistas que apuestan por el arte y la expresión colectiva como herramientas de resistencia frente a lo que consideran prácticas inhumanas que afectan a comunidades migrantes en Estados Unidos.

El movimiento no planea detenerse tras esta intervención. Según información difundida en su plataforma oficial, “Contra-ICE” prepara una campaña de mayor escala para el verano de 2026, que culminaría en 2027 con un festival y concierto en Los Ángeles, cuyo objetivo será recaudar fondos para apoyar a familias migrantes.

