Lorde Dice: 'ICE Out' y Dona 200 Mil Dólares a la Red de Defensa de los Inmigrantes

En medio de la creciente tensión en Minneapolis por las redadas y operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la cantante y compositora neozelandesa, Lorde, se pronunció públicamente contra la agencia y anunció una significativa donación a grupos que trabajan en defensa de los derechos de inmigrantes.

A través de sus stories de Instagram, Lorde compartió un mensaje en el que escribió “ICE out”, una frase que se ha vuelto un lema de protesta contra las acciones del ICE en las Ciudades de Minneapolis y St. Paul.

Junto a su mensaje también publicó que donará los ingresos generados por la venta de mercancía (merch) durante sus conciertos en Minneapolis en octubre de 2025.

La cantante destinará un total de 204 mil dólares de las ventas de productos promocionales de sus presentaciones en esa ciudad a dos organizaciones locales: la Minnesota Immigrant Rights Action Committee (MIRAC) y la Immigrant Defense Network.

Un pronunciamiento artístico en un contexto de protesta

La decisión de Lorde coincide con una ola de protestas que ha sacudido a Estados Unidos en las últimas semanas.

La presencia del ICE y las redadas en barrios con alta población inmigrante han generado confrontaciones con manifestantes, quienes han marchado bajo consignas como “ICE, vete de nuestras comunidades” y han demandado el fin de las operaciones federales.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas consideran que la donación de la artista no solo representa un apoyo económico directo a los grupos que brindan asistencia legal y comunitaria a inmigrantes, sino también un acto simbólico de solidaridad con quienes rechazan las tácticas del ICE en suelo estadounidense.

Foto: Instagram @Lorde

¿A qué se dedican las organizaciones que serán beneficiadas con la donación de Lorde?

Minnesota Immigrant Rights Action Committee (MIRAC) es una organización con base en Minneapolis que, según su misión pública, trabaja para defender y ampliar los derechos de inmigrantes a través de ayuda legal, educación comunitaria y apoyo directo.



En tanto, Immigrant Defense Network es una red más amplia que agrupa diferentes esfuerzos y recursos para apoyar a inmigrantes que enfrentan procesos de deportación o vulnerabilidad legal en Estados Unidos.

La donación de Lorde permitirá a estas organizaciones ampliar su capacidad de acompañamiento legal y asistencia a personas y familias afectadas por las políticas migratorias y las acciones de ICE, en un momento en que la presión sobre estas comunidades continúa a la alza.

