Sarampión Edomex 2026: ¿Dónde Aplican las Vacunas? Lista de Módulos

El Gobierno del Estado de México exhortó a la población a acudir a aplicarse la vacuna contra el sarampión como parte de la campaña de prevención vigente hasta el 15 de febrero de 2026, ante el aumento de casos registrados en la entidad.

De acuerdo con autoridades de salud, en lo que va del año 2026 se han confirmado 63 casos de sarampión en territorio mexiquense, lo que ha encendido las alertas sanitarias.

Documentos para vacunarse

La vacunación es gratuita y la aplicación se lleva a cabo en un horario de 9:00 a 15:00 horas en los centros de salud habilitados. Para recibir la dosis, las personas deberán presentar su CURP o la Cartilla Nacional de Salud, documentos indispensables para el registro y seguimiento del esquema de vacunación.

Las autoridades detallaron que la vacuna Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) está dirigida a niñas y niños de entre 6 meses y 9 años de edad, mientras que la vacuna Sarampión-Rubéola (SR) se aplica a personas de 10 a 49 años, conforme al esquema oficial. Esta estrategia busca recuperar y reforzar las coberturas vacunales, en coordinación con distintas instancias del sector salud.

Los centros de vacunación están distribuidos en los 125 municipios del Estado de México, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a la población. En caso de no conocer la ubicación del centro de salud más cercano, las autoridades recomiendan consultar AQUÍ en la página oficial de la Secretaría de Salud del Edomex, donde se puede verificar el punto de vacunación correspondiente.

A continuación, se presenta una lista con algunos de los centros de salud disponibles para la aplicación de la vacuna.

En Ecatepec de Morelos:

Unidades de Consulta Externa:

Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)

CAPASITS Ecatepec

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Cd Cuauhtémoc

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Chamizal

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Chiconautla 3000

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Héroes de Granaditas

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Ruíz Cortines

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec San Agustín

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec San Juan Ixhuatepec

Unidad Móvil

U. Móvil Isem Ampliación Tulpetlac 1

U. Móvil Isem Ampliación Tulpetlac 2

U. Móvil Isem Chamizal 1

U. Móvil Isem Ciudad Cuauhtémoc 2

U. Móvil Isem Hank González 2

U. Móvil Isem Hank González 4

U. Móvil Isem Héroes de Granaditas

U. Móvil Isem Jardines de Morelos 3

U. Móvil Isem Ruiz Cortines 2

U. Móvil Isem Ruiz Cortines 3

U. Móvil Isem Ruiz Cortines 4

U. Móvil Isem Ruiz Cortines 5

U. Móvil Isem Ruiz Cortines 6

U. Móvil Isem Ruiz Cortines 7

U. Móvil Isem Ruiz Cortines 9

U. Móvil Isem San Agustín 1

U. Móvil Isem San Juan Ixhuatepec 1

U. Móvil Isem San Juan Ixhuatepec 2

U. Móvil Isem Sta. Ma. Chiconautla 1

U. Móvil Isem Sta. Ma. Chiconautla 2

U. Móvil Ruiz Cortines 1

Nezahualcoyotl

Unidades de Consulta Externa

Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)

CAPASITS Nezahualcóyotl

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Nezahualcóyotl Estado de México

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Nezahualcóyotl Jardines

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Nezahualcóyotl Manantiales

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Nezahualcóyotl Pirules

Coacalco

Urbano de 4 Núcleos Básicos

Urbano de 6 Núcleos Básicos en San Rafael

Naucalpan

Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (CAAPS)

CEAPS Nicolás Bravo

Clínica de Especialidades

San Rafael Chamapa Modulo Odontopediátrico

Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)

CAPASITS Naucalpan

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Naucalpan

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Naucalpan Independencia

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Naucalpan Olimpiada 68

Unidad Móvil

Caravana Naucalpan 1

U. Móvil Isem el Tejocote

U. Móvil Isem la Cañada

U. Móvil Isem los Leones

U. Móvil Isem los Remedios

U. Móvil Isem Satélite

U. Móvil Isem Tecamachalco

U. Móvil Isem Vicente Guerrero

Tlalnepantla

CAPASITS Tlalnepantla

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Tlalnepantla de Baz el Tenayo

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Tlalnepantla de Baz la Laguna

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Tlalnepantla de Baz Lázaro Cárdenas III la Presa

Centro de Salud Caracoles

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Lázaro Cárdenas III

San Javier

Atizapan de Zaragoza

Hospital Materno Infantil Guadalupe Victoria Atizapán de Zaragoza

H.G. Dr. Salvador González Herrejón

CSC/H Colonia Higuera (Mod. Materno Infantil)

Módulo Odontopediátrico las Alamedas

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Atizapán

Centro de Salud el Potrero

Centro de Salud la Cañada

Col. México Nuevo

Col. Universidad Autónoma Metropolitana

San Martín de Porres

Colonia las Peñitas

Margarita Maza de Juárez

Las Colonias

Lomas de San Miguel

Col. Adolfo López Mateos

Atizapan

Hospital Integral (Comunitario)

Hospital Municipal Santa Cruz Atizapán Bicentenario

