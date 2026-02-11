Sarampión Edomex 2026: ¿Dónde Aplican las Vacunas? Lista de Módulos
El Gobierno del Estado de México exhortó a la población a acudir a aplicarse la vacuna contra el sarampión como parte de la campaña de prevención vigente hasta el 15 de febrero de 2026, ante el aumento de casos registrados en la entidad.
De acuerdo con autoridades de salud, en lo que va del año 2026 se han confirmado 63 casos de sarampión en territorio mexiquense, lo que ha encendido las alertas sanitarias.
Documentos para vacunarse
La vacunación es gratuita y la aplicación se lleva a cabo en un horario de 9:00 a 15:00 horas en los centros de salud habilitados. Para recibir la dosis, las personas deberán presentar su CURP o la Cartilla Nacional de Salud, documentos indispensables para el registro y seguimiento del esquema de vacunación.
Las autoridades detallaron que la vacuna Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) está dirigida a niñas y niños de entre 6 meses y 9 años de edad, mientras que la vacuna Sarampión-Rubéola (SR) se aplica a personas de 10 a 49 años, conforme al esquema oficial. Esta estrategia busca recuperar y reforzar las coberturas vacunales, en coordinación con distintas instancias del sector salud.
Los centros de vacunación están distribuidos en los 125 municipios del Estado de México, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a la población. En caso de no conocer la ubicación del centro de salud más cercano, las autoridades recomiendan consultar AQUÍ en la página oficial de la Secretaría de Salud del Edomex, donde se puede verificar el punto de vacunación correspondiente.
A continuación, se presenta una lista con algunos de los centros de salud disponibles para la aplicación de la vacuna.
En Ecatepec de Morelos:
- Unidades de Consulta Externa:
- Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)
- CAPASITS Ecatepec
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Cd Cuauhtémoc
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Chamizal
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Chiconautla 3000
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Héroes de Granaditas
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec Ruíz Cortines
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec San Agustín
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Ecatepec San Juan Ixhuatepec
Unidad Móvil
- U. Móvil Isem Ampliación Tulpetlac 1
- U. Móvil Isem Ampliación Tulpetlac 2
- U. Móvil Isem Chamizal 1
- U. Móvil Isem Ciudad Cuauhtémoc 2
- U. Móvil Isem Hank González 2
- U. Móvil Isem Hank González 4
- U. Móvil Isem Héroes de Granaditas
- U. Móvil Isem Jardines de Morelos 3
- U. Móvil Isem Ruiz Cortines 2
- U. Móvil Isem Ruiz Cortines 3
- U. Móvil Isem Ruiz Cortines 4
- U. Móvil Isem Ruiz Cortines 5
- U. Móvil Isem Ruiz Cortines 6
- U. Móvil Isem Ruiz Cortines 7
- U. Móvil Isem Ruiz Cortines 9
- U. Móvil Isem San Agustín 1
- U. Móvil Isem San Juan Ixhuatepec 1
- U. Móvil Isem San Juan Ixhuatepec 2
- U. Móvil Isem Sta. Ma. Chiconautla 1
- U. Móvil Isem Sta. Ma. Chiconautla 2
- U. Móvil Ruiz Cortines 1
Nezahualcoyotl
Unidades de Consulta Externa
- Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)
- CAPASITS Nezahualcóyotl
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Nezahualcóyotl Estado de México
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Nezahualcóyotl Jardines
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Nezahualcóyotl Manantiales
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Nezahualcóyotl Pirules
Coacalco
- Urbano de 4 Núcleos Básicos
- Urbano de 6 Núcleos Básicos en San Rafael
Naucalpan
- Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (CAAPS)
- CEAPS Nicolás Bravo
- Clínica de Especialidades
- San Rafael Chamapa Modulo Odontopediátrico
- Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES)
- CAPASITS Naucalpan
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Naucalpan
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Naucalpan Independencia
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Naucalpan Olimpiada 68
- Unidad Móvil
- Caravana Naucalpan 1
- U. Móvil Isem el Tejocote
- U. Móvil Isem la Cañada
- U. Móvil Isem los Leones
- U. Móvil Isem los Remedios
- U. Móvil Isem Satélite
- U. Móvil Isem Tecamachalco
- U. Móvil Isem Vicente Guerrero
Tlalnepantla
- CAPASITS Tlalnepantla
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Tlalnepantla de Baz el Tenayo
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Tlalnepantla de Baz la Laguna
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Tlalnepantla de Baz Lázaro Cárdenas III la Presa
- Centro de Salud Caracoles
- Cuauhtémoc
- Benito Juárez
- Lázaro Cárdenas III
- San Javier
Atizapan de Zaragoza
- Hospital Materno Infantil Guadalupe Victoria Atizapán de Zaragoza
- H.G. Dr. Salvador González Herrejón
- CSC/H Colonia Higuera (Mod. Materno Infantil)
- Módulo Odontopediátrico las Alamedas
- Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Atizapán
- Centro de Salud el Potrero
- Centro de Salud la Cañada
- Col. México Nuevo
- Col. Universidad Autónoma Metropolitana
- San Martín de Porres
- Colonia las Peñitas
- Margarita Maza de Juárez
- Las Colonias
- Lomas de San Miguel
- Col. Adolfo López Mateos
Atizapan
- Hospital Integral (Comunitario)
- Hospital Municipal Santa Cruz Atizapán Bicentenario
