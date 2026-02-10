¿Quiénes Sí y No Pueden Ponerse Vacuna Contra Sarampión? Lista de Personas Rechazadas en Módulos

En las últimas semanas, ha aumentado la campaña de vacunación contra sarampión en México debido al aumento de casos, ya que dicha inyección es la vía más efectiva para prevenir la infección o un cuadro grave de la enfermedad, pero no todas las personas pueden acudir a solicitar la dosis a los módulos. ¿Quiénes sí y no pueden ponerse la vacuna de sarampión? Aquí te explicamos.

En México, hasta este 9 de febrero 2026 se confirmaron 8 mil 899 casos acumulados de sarampión, siendo Chihuahua el estado con más contagios. En la Ciudad de México, la alcaldía con mayor número de casos es la Gustavo A. Madero.

Como medida de combate a la enfermedad, tanto en la capital, como en todas las entidades, se han dado a la tarea de desplegar una campaña de inmunización con cientos de módulos disponibles.

¿Me puedo vacunar contra el sarampión? Estas personas sí deben hacerlo

Conforme han incrementado los puntos de inmunización, también aumento la duda de quiénes sí y no pueden ponerse la vacuna de sarampión. Ya sea porque no recuerdan si ya tienen la dosis o porque tienen gripa, ésta ha sido una pregunta recurrente.

Te recordamos que vacunarse es la mejor manera de no contraer el sarampión y contagiarlo a otras personas. "La vacuna es segura y ayuda al organismo a combatir el virus", apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con autoridades sanitarias en México, es recomendable que todas las personas de 6 meses a 49 años de edad que no cuenten con un esquema completo o no tengan certeza de haber sido vacunadas acudan a su unidad de salud para valoración y aplicación de la vacuna contra sarampión.

La OMS señala que, para garantizar la inmunidad, hay que administrar dos dosis a los niños. Por lo general, en los países donde el sarampión es frecuente, la primera dosis se administra a los nueve meses de edad, y en otros países entre los 12 y los 15 meses. La segunda dosis suele darse entre los 15 y los 18 meses.

A los menores de 6 años se les deben de aplicar las siguientes dosis:

Dosis 0: para bebés de 6 a 11 meses. (No sustituye a la dosis 1).

Dosis 1: para niñas y niños de 12 meses.

Dosis 2: para niñas y niños de 18 meses (si nacieron después de julio de 2020).

Dosis 2: a los 6 años (si nacieron antes de julio de 2020) y se puede adelantar desde los 2 años.

