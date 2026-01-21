Inicio Salud ¿Cuáles son los Síntomas de Sarampión? Así son sus Primeras Manifestaciones en Adultos y Niños

¿Cuáles son los Síntomas de Sarampión? Así son sus Primeras Manifestaciones en Adultos y Niños

|

Daniel Zainos N+

-

El sarampión puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo

Estos son los síntomas del sarampión

Se ve una histopatología de la neumonía por sarampión en esta imagen de microscopio. Foto: Getty Images

COMPARTE:

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, las señales más comunes del sarampión incluyen:

  • Fiebre
  • Congestión nasal
  • Ojos rojos o irritados
  • Manchas pequeñas dentro de la boca
  • Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

Esta enfermedad puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.

Información en desarrollo.

Salud México
Inicio Salud Cuales son sintomas sarampion asi son signos adultos ninos primeras manifestaciones