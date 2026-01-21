¿Cuáles son los Síntomas de Sarampión? Así son sus Primeras Manifestaciones en Adultos y Niños
Daniel Zainos N+
El sarampión puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo
De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, las señales más comunes del sarampión incluyen:
- Fiebre
- Congestión nasal
- Ojos rojos o irritados
- Manchas pequeñas dentro de la boca
- Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo
Esta enfermedad puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.
Información en desarrollo.