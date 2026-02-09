¿Cuánto Dura el Sarampión? Así Inicia Enfermedad Tras Contagio y Este Tiempo Tarda en Curarse

Ha incrementado la alerta por el incremento de casos de sarampión en México, a medida que aumenta el número de contagios y crecen las medidas. Es por ello que también ha aumentado la búsqueda de una duda: ¿cuánto dura el sarampión? En N+ te explicamos cómo inicia la enfermedad y el tiempo que tardan en desaparecer los síntomas.

Lo primero que debes de tener en cuenta es que se trata de una enfermedad muy contagiosa, que puede convertirse en grave en personas no vacunadas. Por tal, autoridades de los tres niveles de gobierno han hecho un llamado a aplicarse la inmunización, además que en algunas entidades del país ya han emitido medidas en escuelas.

Video: Vacunación Sarampión 2026: Vecinos de Nezahualcóyotl Hacen Largas Filas

¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?

Antes de explicarte el proceso de recuperación, te recordamos algunos puntos que debes tener en cuenta sobre esta enfermedad y el virus que la causa:

El sarampión es muy contagioso y es causado por un virus de la familia Paramyxoviridae, que se puede adquirir en cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

Se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas (al toser o estornudar), ya sea por contacto directo o a través del aire.

Los primeros síntomas, acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son:

El primer síntoma típico es la aparición de fiebre , de por lo menos tres días

es la aparición de , de por lo menos tres días Tos

Nariz “moqueante”

Conjuntivitis (ojos rojos)

Asimismo, entre las señales más comunes de sarampión están manchas pequeñas dentro de la boca y erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los primeros síntomas suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección. "Varios días después aparece un exantema (erupción cutánea, sarpullido o mancha en la piel) que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo", agrega.

El IMSS señala que la fiebre puede alcanzar los 40°C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía.

¿Cuánto dura el sarampión?

La OMS indica que no hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes el tiempo de recuperación es de alrededor de 2 o 3 semanas.

No obstante, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos. El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación.

El IMSS señala que, la mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con descanso, tratamiento de ayuda y para los pacientes graves el manejo se da de acuerdo a las complicaciones.

Sin embargo, el mayor método de prevención sigue siendo la vacunación. Entre 2000 y 2023, la vacuna contra el sarampión evitó 6.2 millones de muertes en el continente americano, y 93.7 millones en el mundo desde 197, señala la OMS.

Video: Especialista del IMSS Pide Reforzar Vacunación Contra Sarampión en Veracruz

