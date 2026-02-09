Sarampión en México: Lista de Estados Afectados con Más Contagios y Muertes Hoy 9 Febrero 2026
En las últimas horas, la Secretaría de Salud confirma casos en los 32 estados y 305 municipios del país, el grupo más afectado son niños de 1 a 4 años
La Secretaría de Salud informó que hasta el 6 de febrero de 2026 se confirmaron 8 mil 575 casos acumulados de sarampión en 32 estados y 305 municipios del país, 27 defunciones acumuladas en 2025-2026.
Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años con mil 290 casos, seguido por el grupo de 5 a 9 años con 1,039 casos, y de 25 a 29 años con 938 casos.
Mapa de Contagios de Sarampión en México
La Secretaría de Salud difundió la lista completa de casos de sarampión confirmados acumulados entre el 2025 y 2026.
- Chihuahua: 4 mil 504 casos
- Jalisco: 1,910 casos
- Chiapas: 485 casos
- Michoacán: 292 casos
- Guerrero: 277 casos
- Sinaloa: 208 casos
- Ciudad de México: 166 casos
- Sonora: 133 casos
- Colima: 82 casos
- Coahuila: 55 casos
- Durango: 59 casos
- Estado de México: 52 casos
- Baja California: 32 casos
- Morelos: 32 casos
- Tabasco: 39 casos
- Zacatecas: 22 casos
- Nayarit: 29 casos
- Querétaro: 21 casos
- Puebla: 46 casos
- Campeche: 14 casos
- Oaxaca: 15 casos
- Tamaulipas: 12 casos
- San Luis Potosí: 10 casos
- Tlaxcala: 12 casos
- Baja California Sur: 8 casos
- Hidalgo: 7 casos
- Aguascalientes: 8 casos
- Veracruz: 15 casos
- Nuevo León: 12 casos
- Guanajuato: 5 casos
- Yucatán: 4 casos
- Quintana Roo: 9 casos
Estos son los estados con más defunciones por sarampión en México
En el último informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con 2 decesos, Sonora 1 e igualmente Durango con 1, en lo que va de 2026: en Michoacán hay una muerte y en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad.
- Chihuahua, 21 muertes
- Jalisco, 2 muertes
- Durango, 1 muerte
- Sonora, 1 muerte
- Michoacán, 1 muerte
- Tlaxcala, 1 muerte
El sarampión se propaga a nivel mundial
De acuerdo con la revista Nature, los casos de sarampión en personas completamente vacunadas son poco frecuentes y generalmente leves, pero es probable que se vuelvan más comunes a medida que aumenta la exposición al virus,
El sarampión ha sido tan poco frecuente en muchos países que algunos médicos nunca han visto un caso, pero eso está cambiando. El virus del sarampión es altamente contagioso y puede causar fiebre, tos y sarpullido, e incluso la muerte.
¿Cómo empezó el brote de sarampión en México y el mundo?
Debido a una ola de sarampión diversas naciones han perdido la condición de países libres de esta enfermedad. Las personas antivacunas y la pandemia de la Covid-19, donde se disminuyó el factor de vacunación, ambos fenómenos son causales de que en el mundo se manifestara otra vez esta enfermedad con mayor fuerza.
De acuerdo con la jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Rosa María Wong Chew, la principal causa es que se cayeron las coberturas de sarampión en el planeta.
