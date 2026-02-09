Sarampión en México: Lista de Estados Afectados con Más Contagios y Muertes Hoy 9 Febrero 2026

La Secretaría de Salud informó que hasta el 6 de febrero de 2026 se confirmaron 8 mil 575 casos acumulados de sarampión en 32 estados y 305 municipios del país, 27 defunciones acumuladas en 2025-2026.

Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años con mil 290 casos, seguido por el grupo de 5 a 9 años con 1,039 casos, y de 25 a 29 años con 938 casos.

Mapa de Contagios de Sarampión en México

Mapa de contagios de sarampión en México. Foto: SSA

La Secretaría de Salud difundió la lista completa de casos de sarampión confirmados acumulados entre el 2025 y 2026.

Chihuahua: 4 mil 504 casos

Jalisco: 1,910 casos

Chiapas: 485 casos

Michoacán: 292 casos

Guerrero: 277 casos

Sinaloa: 208 casos

Ciudad de México: 166 casos

Sonora: 133 casos

Colima: 82 casos

Coahuila: 55 casos

Durango: 59 casos

Estado de México: 52 casos

Baja California: 32 casos

Morelos: 32 casos

Tabasco: 39 casos

Zacatecas: 22 casos

Nayarit: 29 casos

Querétaro: 21 casos

Puebla: 46 casos

Campeche: 14 casos

Oaxaca: 15 casos

Tamaulipas: 12 casos

San Luis Potosí: 10 casos

Tlaxcala: 12 casos

Baja California Sur: 8 casos

Hidalgo: 7 casos

Aguascalientes: 8 casos

Veracruz: 15 casos

Nuevo León: 12 casos

Guanajuato: 5 casos

Yucatán: 4 casos

Quintana Roo: 9 casos

Estos son los estados con más defunciones por sarampión en México

Mapa de cifra de muertos por sarampión en México. Foto: SSA

En el último informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con 2 decesos, Sonora 1 e igualmente Durango con 1, en lo que va de 2026: en Michoacán hay una muerte y en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad.

Chihuahua, 21 muertes

Jalisco, 2 muertes

Durango, 1 muerte

Sonora, 1 muerte

Michoacán, 1 muerte

Tlaxcala, 1 muerte

El sarampión se propaga a nivel mundial

De acuerdo con la revista Nature, los casos de sarampión en personas completamente vacunadas son poco frecuentes y generalmente leves, pero es probable que se vuelvan más comunes a medida que aumenta la exposición al virus,

El sarampión ha sido tan poco frecuente en muchos países que algunos médicos nunca han visto un caso, pero eso está cambiando. El virus del sarampión es altamente contagioso y puede causar fiebre, tos y sarpullido, e incluso la muerte.

¿Cómo empezó el brote de sarampión en México y el mundo?

Debido a una ola de sarampión diversas naciones han perdido la condición de países libres de esta enfermedad. Las personas antivacunas y la pandemia de la Covid-19, donde se disminuyó el factor de vacunación, ambos fenómenos son causales de que en el mundo se manifestara otra vez esta enfermedad con mayor fuerza.

De acuerdo con la jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Rosa María Wong Chew, la principal causa es que se cayeron las coberturas de sarampión en el planeta.

