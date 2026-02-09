Confirman Dos Nuevos Casos de Sarampión en Querétaro; Suman Díez Casos en 2026

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro confirmó dos nuevos casos de sarampión en el municipio de Cadereyta de Montes, con lo que la cifra acumulada en la entidad aumentó a 10 contagios en lo que va del año 2026.

Noticia Relacionada: Confirman un Caso Más de Sarampión en Querétaro; Suman Ocho

¿Qué se sabe de los casos nuevos de Sarampión en Querétaro?

De acuerdo con la dependencia, los casos corresponden a un hombre y una mujer, ambos de 31 años de edad, quienes se encuentran bajo investigación epidemiológica para determinar el posible mecanismo de contagio.

Las autoridades sanitarias informaron que los pacientes presentan una evolución clínica estable, sin complicaciones, y permanecen bajo seguimiento médico y epidemiológico hasta su recuperación total.

¿Cómo están controlando los casos de Sarampión en Querétaro?

Ante este escenario, la Secretaría de Salud mantiene activas las acciones de cerco sanitario, que incluyen la búsqueda intencionada de casos probables, la identificación y monitoreo de contactos, así como la revisión de cartillas de vacunación y la aplicación de dosis para completar esquemas, con el objetivo de frenar la transmisión comunitaria.

Asimismo, se reforzó la vigilancia epidemiológica en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sector médico privado, a fin de garantizar una respuesta oportuna ante la detección de nuevos casos en la entidad.

Historias Recomendadas: