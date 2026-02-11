Vacuna contra Sarampión: ¿A Qué Edad Debe Ponerse y Cuáles Son los Efectos de la Dosis en Niños?

Si te preocupa lo que pasa entorno a los contagios de sarampión, para prevenir la enfermedad es importante la vacuna, en N+ te compartimos a qué edad debe ponerse y cuáles son los posibles efectos de la dosis en niños.

En ese sentido, ante el registro de casos confirmados de sarampión en el país, autoridades de salud reiteraron que la vacunación es la principal medida para prevenir y controlar esta enfermedad que es altamente contagiosa.

La tasa acumulada de contagios es de 6.7 casos por cada 100 mil habitantes. Además, David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud de México, informó que el 90% de los contagios ocurrió en personas que no estaban vacunadas. En N+ previamente te compartimos cuántos registros van: Sarampión en México: Lista de Estados Afectados con Más Contagios y Muertes Hoy 10 Febrero 2026.

¿A qué edad se aplica la vacuna contra el sarampión?

El esquema nacional contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Según autoridades federales se debe aplicar de la siguiente manera:

Primera dosis: al cumplir 12 meses de edad.

Segunda dosis: a los 18 meses.

Anteriormente, la segunda aplicación se realizaba a los 6 años; sin embargo, el esquema fue ajustado para aplicarse después de los 18 meses.

También se contempla la vacuna doble viral (SR), que protege contra sarampión y rubéola, elaborada con virus vivos atenuados.

¿Cuáles son los posibles efectos después de la vacuna SRP?

La Secretaría de Salud señala que la vacuna es segura y que los eventos posteriores a su aplicación son mínimos en comparación con las complicaciones que puede generar la enfermedad. Entre las posibles reacciones se encuentran:

En las primeras 24 a 48 horas: dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, que puede durar de 48 a 72 horas y desaparecer sin tratamiento.

Entre 5 y 12 días después: malestar general, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos o fiebre de hasta 38.5°C. Estos síntomas suelen durar de dos a tres días.

Entre 5 y 12 días posteriores: aparición de salpullido leve, que dura aproximadamente dos días.

Después de 12 días: inflamación de las glándulas parótidas, generalmente de un solo lado del rostro, que se resuelve en menos de cuatro días.

Cabe señalar que el sarampión es una infección viral que se transmite por gotículas provenientes de la nariz, boca y faringe de personas infectadas. Una persona con sarampión puede contagiar hasta a 18 personas a su alrededor, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta por dos horas después de que la persona infectada se retira del lugar.

