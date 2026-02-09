¿Dónde Solicitar el Apoyo Bienestar de 25,000 pesos? Lista de Módulos para Registro en CDMX

En la Ciudad de México hay un Apoyo Bienestar de 25,000 pesos para personas emprendedoras, en N+ te explicamos dónde realizar el registro presencial en CDMX y la lista de módulos para hacerlo.

Este programa es dirigido a específicamente a personas emprendedoras de la Ciudad de México que buscan convertir una idea innovadora en un negocio o fortalecer actividades productivas de autoempleo.

El financiamiento es otorgado por Fondeso y se entrega como capital semilla no es reembolsable, es decir, no genera deuda ni debe pagarse.

Video: Claudia Sheinbaum Inaugura Unidad Académica en San Luis Potosí y Extiende Beca Estudiantil

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

Personas físicas con residencia comprobable en la Ciudad de México.

Emprendedores que no hayan recibido previamente capital semilla de Fondeso.

Personas interesadas en iniciar o fortalecer un proyecto productivo o de autoempleo.

Toma en cuenta que en N+ previamente te compartimos detalles sobre los requisitos en Abre Registro Apoyo Bienestar de $25000 para Hombres y Mujeres: ¿Cuáles son los Requisitos?.

Noticia relacionada: Anuncian la Primera Etapa de Registro Beca Rita Cetina Primaria 2026: Cuándo Inicia y Requisitos.

Lista de módulos FONDESO para registro en CDMX

Los módulos atienden de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas y son los siguientes:

Álvaro Obregón: Calle 10 y Canario, Col. Toltecas, Unidad de Empleo en la alcaldía Azcapotzalco, Av. 22 de febrero 440, colonia San Marcos, Centro Internacional de Negocios.

Benito Juárez: Av. Insurgentes Sur 1958, planta baja, colonia Florida.

Coyoacán: calle Pacífico 181, Barrio La Concepción, Foro Ana María Hernández.

Cuajimalpa de Morelos: Av. Juárez esq. México, colonia Cuajimalpa Centro, Edificio Benito Juárez, Dirección de Fomento Económico.

Cuauhtémoc: República de Argentina 8, Centro Histórico.

Gustavo A. Madero: Manizales 715, Col. Lindavista.

Iztacalco: Plaza Benito Juárez s/n, esq. Av. Río Churubusco, colonia Gabriel Ramos Millán, Edificio B

Iztapalapa: Aldama 63, esq. Ayuntamiento, Barrio de San Lucas, junto a la Unidad de Empleo.

Magdalena Contreras: Nogal s/n, Col. San Nicolás Totolapan, Deportivo 1º de Mayo, Oficina de Fomento.

Miguel Hidalgo: Parque Lira 94, Col. Observatorio, Edificio nuevo, Módulo 2.

Milpa Alta: Av. Constitución s/n, Villa Milpa Alta, Barrio Los Ángeles, junto al Registro Civil.

Tláhuac: Nicolás Bravo esq. Cuitláhuac, Barrio La Asunción, Centro Social de Barrio.

Tlalpan: Av. Insurgentes s/n, Unidad Delegacional del Servicio de Empleo, Deportivo Villa Olímpica.

Venustiano Carranza: Centro Cultural Carranza, Foro II Lázaro Pavia, Jardín Balbuena.

Xochimilco: Durazno y Ejido s/n, Col. Las Peritas.

Historias relacionadas:

FBPT