¿Dónde Solicitar el Apoyo Bienestar de 25,000 pesos? Lista de Módulos para Registro en CDMX
En CDMX, dan un apoyo económico de hasta 25,000 pesos; te compartimos la lista de módulos para tramitarlo
En la Ciudad de México hay un Apoyo Bienestar de 25,000 pesos para personas emprendedoras, en N+ te explicamos dónde realizar el registro presencial en CDMX y la lista de módulos para hacerlo.
Este programa es dirigido a específicamente a personas emprendedoras de la Ciudad de México que buscan convertir una idea innovadora en un negocio o fortalecer actividades productivas de autoempleo.
El financiamiento es otorgado por Fondeso y se entrega como capital semilla no es reembolsable, es decir, no genera deuda ni debe pagarse.
¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
- Personas físicas con residencia comprobable en la Ciudad de México.
- Emprendedores que no hayan recibido previamente capital semilla de Fondeso.
- Personas interesadas en iniciar o fortalecer un proyecto productivo o de autoempleo.
Lista de módulos FONDESO para registro en CDMX
Los módulos atienden de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas y son los siguientes:
- Álvaro Obregón: Calle 10 y Canario, Col. Toltecas, Unidad de Empleo en la alcaldía Azcapotzalco, Av. 22 de febrero 440, colonia San Marcos, Centro Internacional de Negocios.
- Benito Juárez: Av. Insurgentes Sur 1958, planta baja, colonia Florida.
- Coyoacán: calle Pacífico 181, Barrio La Concepción, Foro Ana María Hernández.
- Cuajimalpa de Morelos: Av. Juárez esq. México, colonia Cuajimalpa Centro, Edificio Benito Juárez, Dirección de Fomento Económico.
- Cuauhtémoc: República de Argentina 8, Centro Histórico.
- Gustavo A. Madero: Manizales 715, Col. Lindavista.
- Iztacalco: Plaza Benito Juárez s/n, esq. Av. Río Churubusco, colonia Gabriel Ramos Millán, Edificio B
- Iztapalapa: Aldama 63, esq. Ayuntamiento, Barrio de San Lucas, junto a la Unidad de Empleo.
- Magdalena Contreras: Nogal s/n, Col. San Nicolás Totolapan, Deportivo 1º de Mayo, Oficina de Fomento.
- Miguel Hidalgo: Parque Lira 94, Col. Observatorio, Edificio nuevo, Módulo 2.
- Milpa Alta: Av. Constitución s/n, Villa Milpa Alta, Barrio Los Ángeles, junto al Registro Civil.
- Tláhuac: Nicolás Bravo esq. Cuitláhuac, Barrio La Asunción, Centro Social de Barrio.
- Tlalpan: Av. Insurgentes s/n, Unidad Delegacional del Servicio de Empleo, Deportivo Villa Olímpica.
- Venustiano Carranza: Centro Cultural Carranza, Foro II Lázaro Pavia, Jardín Balbuena.
- Xochimilco: Durazno y Ejido s/n, Col. Las Peritas.
