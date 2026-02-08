Abre Registro Apoyo Bienestar de $25000 para Hombres y Mujeres: ¿Cuáles son los Requisitos?

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), dio a conocer la convocatoria para un apoyo bienestar de 25 mil pesos para hombres y mujeres. ¿Cuáles son los requisitos? En N+ te decimos quiénes podrán registrarse en este programa.

Como te hemos dado a conocer previamente, en este momento son varios los apoyos que se encuentran con el registro abierto, como es el caso de las Tandas para el Bienestar o el apoyo de 18 a 64 años.

¿Cuál es el apoyo de hombres y mujeres de 25 mil pesos?

Se trata de un financiamiento en su modalidad Capital Semilla llamado "IKAL", otorgado por el FONDESO, fideicomiso del gobierno capitalino que impulsa el emprendimiento y MiPyMEs locales. Estos apoyos no son reembolsables, es decir, no pagaderos ni constituyen un adeudo y se identificarán con el nombre IKAL.

Este apoyo tienen por objeto otorgar recursos a las personas emprendedoras, transformar ideas innovadoras y creativas en negocios, además de contar con seguimiento o supervisión de FONDESO para que puedan convertirse en productos o servicios reales.

Se entrega un monto único de $25,000 pesos a personas físicas, que no hayan recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del fideicomiso capitalino.

¿Cuáles son los requisitos para el apoyo?

A través de la convocatoria de IKAL se dieron a conocer los requisitos para obtener este apoyo o financiamiento de $25,000 pesos, los cuales son:

Identificación Oficial vigente con fotografía: credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar. Para los casos de personas migrantes de retorno, se podrá solicitar Constancia de Inscripción al Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno de la Ciudad de México expedida por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, o en su caso, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Clave Única de Registro de Población (CURP), certificada (requisito aplicable para personas de nacionalidad mexicana). Comprobante de domicilio en la Ciudad de México, vigente (sólo en caso de que el domicilio completo no aparezca en la identificación oficial). Correo electrónico, teléfono móvil o en su caso teléfono fijo, para dar seguimiento a la solicitud al financiamiento no reembolsable. Presentar debidamente requisitados los siguientes formatos proporcionados por el FONDESO: Solicitud de financiamiento, formato de idea de negocio y manifiesto bajo protesta de no haber recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del FONDESO. Carta de aceptación de acompañamiento, asesoría o en su caso seguimiento por parte del personal que para tal efecto designe el FONDESO.

Para solicitar este financiamiento debes de acudir a los Módulos de Atención u Oficinas Centrales del FONDESO, que se encuentran en las diferentes alcaldías de la ciudad y cuya ubicación puedes consultar en este enlace: https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/modulos

El segundo paso del procedimiento de entrega es la formalización: mediante instrumento jurídico proporcionado por el FONDESO que establezca, entre otras cosas, condiciones de entrega, ejecución y comprobación.

