Abre Registro Apoyo Bienestar de $25000 para Hombres y Mujeres: ¿Cuáles son los Requisitos?
El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer cuáles son los requisitos para obtener este apoyo otorgado por el FONDESO
El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), dio a conocer la convocatoria para un apoyo bienestar de 25 mil pesos para hombres y mujeres. ¿Cuáles son los requisitos? En N+ te decimos quiénes podrán registrarse en este programa.
Como te hemos dado a conocer previamente, en este momento son varios los apoyos que se encuentran con el registro abierto, como es el caso de las Tandas para el Bienestar o el apoyo de 18 a 64 años.
¿Cuál es el apoyo de hombres y mujeres de 25 mil pesos?
Se trata de un financiamiento en su modalidad Capital Semilla llamado "IKAL", otorgado por el FONDESO, fideicomiso del gobierno capitalino que impulsa el emprendimiento y MiPyMEs locales. Estos apoyos no son reembolsables, es decir, no pagaderos ni constituyen un adeudo y se identificarán con el nombre IKAL.
Este apoyo tienen por objeto otorgar recursos a las personas emprendedoras, transformar ideas innovadoras y creativas en negocios, además de contar con seguimiento o supervisión de FONDESO para que puedan convertirse en productos o servicios reales.
Se entrega un monto único de $25,000 pesos a personas físicas, que no hayan recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del fideicomiso capitalino.
¿Cuáles son los requisitos para el apoyo?
A través de la convocatoria de IKAL se dieron a conocer los requisitos para obtener este apoyo o financiamiento de $25,000 pesos, los cuales son:
- Identificación Oficial vigente con fotografía: credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar. Para los casos de personas migrantes de retorno, se podrá solicitar Constancia de Inscripción al Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno de la Ciudad de México expedida por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, o en su caso, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
- Clave Única de Registro de Población (CURP), certificada (requisito aplicable para personas de nacionalidad mexicana).
- Comprobante de domicilio en la Ciudad de México, vigente (sólo en caso de que el domicilio completo no aparezca en la identificación oficial).
- Correo electrónico, teléfono móvil o en su caso teléfono fijo, para dar seguimiento a la solicitud al financiamiento no reembolsable.
- Presentar debidamente requisitados los siguientes formatos proporcionados por el FONDESO: Solicitud de financiamiento, formato de idea de negocio y manifiesto bajo protesta de no haber recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del FONDESO.
- Carta de aceptación de acompañamiento, asesoría o en su caso seguimiento por parte del personal que para tal efecto designe el FONDESO.
Para solicitar este financiamiento debes de acudir a los Módulos de Atención u Oficinas Centrales del FONDESO, que se encuentran en las diferentes alcaldías de la ciudad y cuya ubicación puedes consultar en este enlace: https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/modulos
El segundo paso del procedimiento de entrega es la formalización: mediante instrumento jurídico proporcionado por el FONDESO que establezca, entre otras cosas, condiciones de entrega, ejecución y comprobación.
