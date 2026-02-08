Pago Doble Pensión Bienestar Marzo 2026: ¿Qué Adultos Mayores lo Recibirán?

Si eres beneficiario de la pensión de adultos mayores y es importante que sepas que se confirmó que para marzo cientos de jubilados recibirán un pago doble, lo que se traduce en más dinero para ese mes de 2026.

Nunca está de más recibir un poco más de dinero, así que te decimos todos los detalles del pago doble que se espera para dentro de unas semanas.

Así que en N+ te compartimos el monto, la fecha exacta y todos los detalles del pago doble para que lo apuntes en tu calendario.

¿Quiénes podrán cobrar el pago doble y para qué fecha está programado?

Marzo no solo trae consigo el inicio de la primavera, sino que una buena noticia para algunas personas de la tercera edad pues recibirán un pago doble como parte de los apoyos económicos que brindan los programas del Gobierno federal.

Se tiene previsto que los adultos mayores que recibirán pago doble sean quienes cuenten con la Pensión Bienestar de mayores de 65 y además, con la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Por qué se espera un pago doble para marzo?

Como ya te adelantamos, el pago doble será en marzo, pues los beneficiarios de varias pensiones recibirán el pago que les corresponde.

Y es que en marzo la Secretaría de Bienestar depositará la ayuda del bimestre marzo-abril. Mientras que el IMSS y el ISSSTE tienen programados los pagos para sus jubilados como cada mes y en marzo no será la excepción.

¿En qué fechas será el pago doble para adultos mayores?

Se tienen previstas las fechas del pago de la pensiones para adultos mayores sean las siguientes:

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: en marzo en fechas por confirmar

Pensión IMSS: 2 de marzo de 2026

Pensión ISSSTE: 27 de febrero (que corresponde al pago de marzo de 2026)

¿Cuál es el monto del pago doble que habrá en marzo de 2026 para adultos mayores?

El monto del pago doble de marzo dependerá de las pensiones que cada adulto mayor reciba.

Es decir, para las pensiones del IMSS o el ISSSTE, la cantidad varía pues depende del régimen de ley, las semanas cotizadas, la edad de retiro y el salario promedio de los últimos años de cada adulto mayor. Aunque en pocas palabras, es la misma que el beneficiario recibió en enero y febrero de 2026.

Y en el caso de la pensión Bienestar Adultos Mayores, el monto que recibirán los beneficiarios será de $6,400 pesos.

