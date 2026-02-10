¿Si me Dio Sarampión me Puede Volver a Dar? ¿Si me Vacunaron de Niño, me la Debo Poner Otra Vez?

El brote de sarampión que afecta a México ha encendido las alertas de salud y ha despertado múltiples dudas entre la población. ¿Si me vacunaron de niño, me la debo volver a poner?, ¿si ya me dio sarampión puedo volver a tener el virus?, ¿quiénes se deben vacunar para evitar la enfermedad?

Estas preguntas crecen a medida que se incrementan los casos de sarampión en el país. De hecho, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica informó que al día de hoy, 10 de febrero de 2026, se tiene registro de 9 mil 74 contagios en México.

Mientras que en la Ciudad de México, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman, dio a conocer que se tiene reporte de 184 casos, y un deceso por este virus. Por lo que en una nota anterior, te dimos a conocer quién fue el paciente que murió por contagio.

Pero ¿qué es y cómo se contagia?, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte en niños y una enfermedad sumamente contagiosa causada por un virus que se puede adquirir a cualquier edad, incluso en la vida adulta si no la padeciste en la infancia.

Por lo que en una nota anterior ya te explicamos cómo saber si ya tienes la vacuna contra el sarampión, y en dado caso que busques la inmunización dónde se ubican los 263 módulos de vacunación en CDMX.

¿Si ya me dio sarampión me puede volver a dar?

De acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, una persona adquiere inmunidad después de haber contraído sarampión. Es decir que la persona no se contagiará nuevamente con el virus, luego de haberse recuperado.

Lo que responde otra duda: es muy poco habitual que las personas contraigan sarampión después de estar completamente vacunadas contra esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que las vacunas son seguras y ayudan al organismo a combatir el virus.

Al tratarse de una enfermedad viral, ésta puede contraerse con facilidad cuando una persona no está vacunada cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Antes de diseminarse por todo el organismo, el virus infecta las vías respiratorias, provocando fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

Por lo que vacunarse no sólo es la mejor manera de no contraer el virus, sino de no contagiar a otras personas.

¿Si me vacunaron de niño contra el sarampión, me debo volver a vacunar?

Si bien la vacuna contra el sarampión previene la infección por este virus en un 97 por ciento (en promedio), la Secretaría de Salud del Gobierno de México indica que si estás seguro que padeciste sarampión durante la infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte.

Tal como abordamos anteriormente, la enfermedad de sarampión crea inmunidad ante el virus.

Sin embargo, si sospechas que no has recibido la vacuna contra el sarampión, o no has contraído esta enfermedad, puedes recibir un refuerzo en alguno de los módulos instalados como parte de la campaña de vacunación que realiza el gobierno de México.

Además, las vacunas están disponibles en todas las instituciones de Salud, como ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar.

Existen dos tipos de vacunas para proteger contra el sarampión

Vacuna Triple Viral (SRP)

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico

Protege contra el sarampión, rubéola y paperas

Vacuna Doble Viral (SR)

Dirigida a adolescentes y adultos

Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en 2026?

Ahora que conoces los tipos de vacuna que existen y has resuelto algunas de las consultas que tenías sobre este virus, vale la pena que conozcas quiénes deben vacunarse ante el brote que existe en México.

Niñas de 6 meses a 9 años

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años, que no cuenten con esquemas completos de vacunación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que las mujeres embarazadas no deben aplicarse la vacuna en el primer trimestre, y aquí te explicamos por qué las personas mayores de 50 años tampoco son inmunizadas.

