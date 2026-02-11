¿Cuáles Son los Efectos Secundarios de la Vacuna del Sarampión y Cuánto Duran? Estas Son Algunas Reacciones

Diversas personas asocian la vacuna triple viral como solo exclusiva para niños, pero si no se está seguro del historial de vacunación, las autoridades sanitarias recuerdan que el sarampión, las paperas y la rubéola no han desaparecido y aún se producen brotes.

¿Qué es la vacuna triple viral?

La vacuna triple viral significa sarampión, paperas y rubéola. La vacuna protege contra las tres infecciones con una sola inyección. A la mayoría de las personas se les ofrecen dos dosis durante la infancia, lo que proporciona una protección sólida a largo plazo.

Efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión

La mayoría de las personas presentan efectos secundarios leves o nulos al aplicarse la vacuna contra el sarampión, y las reacciones graves son poco frecuentes.

¿Cuánto duran los efectos secundarios?

La mayoría de los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión son leves y mejoran en un par de días. De presentarse síntomas tardíos, los más comunes son:

Fiebre leve o sarpullido, estos pueden aparecer entre 1 y 2 semanas después de la inyección y luego desaparecer.

Primeras 24 a 48 horas: dolor en el brazo y cansancio leve

Días 5 a 14: posible fiebre leve o sarpullido en algunas personas

Luego de 2 semanas: la mayoría de las personas se sienten completamente normales

Si los síntomas son graves, empeoran o se siente muy mal, es importante consultar a un médico.

Para la mayoría de las personas, los efectos secundarios son leves y temporales. Las enfermedades en sí pueden ser mucho más molestas y, en algunos casos, graves.

Riesgos del sarampión

El sarampión es altamente contagioso y se propaga a través de la tos y los estornudos. Puede causar fiebre alta, tos, irritación ocular y sarpullido generalizado. Las complicaciones pueden incluir infecciones respiratorias y, con menor frecuencia, enfermedades graves que requieren hospitalización.

El sarampión se puede propagar rápidamente en aeropuertos, transporte público, eventos y en lugares concurridos durante las vacaciones.

Riesgos de las paperas

Las paperas suelen causar inflamación de las glándulas salivales, lo que provoca dolor en la mandíbula. También pueden causar fiebre, dolor de cabeza y fatiga. En algunos casos, las complicaciones pueden incluir inflamación que afecta a otras partes del cuerpo, lo que puede prolongar la recuperación.

Riesgos de la rubéola

La rubéola suele ser leve en niños y adultos, pero puede ser extremadamente grave durante el embarazo. Si una persona contrae rubéola durante el embarazo, puede dañar al feto. Esta es una de las principales razones por las que la vacuna triple vírica (SPR) sigue siendo importante para la planificación familiar y la protección de la comunidad.

