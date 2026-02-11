¿Dónde Vacunarse contra el Sarampión en Puebla? Ubicación y Horarios de Centros de Vacunación

Ante el incremento de casos confirmados de personas contagiadas de sarampión en Puebla, las autoridades exhortan a la prevención mediante la vacunación en los centros de salud del estado. En NMás Puebla, te explicamos los puntos donde aplican la dosis para evitar la enfermedad.

De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Puebla, 94 sospechosos fueron descartados. Sin embargo, seis municipios del estado de Puebla concentran 59 casos confirmados de sarampión; del total 26 son hombres y 33 mujeres.

¿Quiénes Deben Vacunarse contra el Sarampión y Quiénes No Tienen que Recibir la Dosis?

Los tres casos más confirmados son de pacientes provenientes de otros estados de la república. Esto quiere decir que se propagan con mayor facilidad y el traslado de un lugar a otro es factor para que los pacientes adquieran la enfermedad.

Centros de vacunación contra el sarampión en zona la conurbada de Puebla ¿Dónde aplicarse la dosis?

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, en Puebla capital existen más de 50 puntos donde se aplica la vacuna contra el sarampión.

Para conocer la ubicación y los horarios del punto de vacunación más cercano, fue publicado el mapa interactivo para conocer dónde se ubica cada centro de salud del país; en la plataforma ¿Dónde me vacuno? se puede seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para conocer el centro de vacunación correspondiente.

El mapa interactivo muestra días, horarios y ubicación precisa de cada centro de salud. Además tiene acceso a los mapas desde un celular para mayor comodidad.

Por otra parte, el IMSS Bienestar también cuenta con una herramienta digital para conocer el centro de salud más cercano, solo ingresando el código postal.

Medidas adicionales para prevenir el contagio de sarampión en México este 2026

Las autoridades en Puebla, informaron que es importante redoblar las medidas de higiene y prevención contra este virus por medio de la vacuna, evitar automedicarse y en caso de presentar síntomas acudir al médico inmediatamente.

Recuerde lavar constantemente las manos con agua y jabón, estornudo de etiqueta, además de utilizar cubrebocas en lugares cerrados. Cabe mencionar que el brote de sarampión en el país ha cobrado la vida de más de 20 personas.

