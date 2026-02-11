Detectan Brote Importante de Sarampión en Este Mercado de Puebla; Aplicarán Vacunas Gratuitas

Seis municipios del estado de Puebla concentran los 59 casos confirmados de sarampión, de los cuales 26 son hombres y 33 son mujeres; tres enfermos más son pacientes provenientes de otros estados de la república.

Este 11 de febrero el Gobierno del Estado dio a conocer una zona importante donde registra un brote de sarampión en la ciudad de Puebla por lo que anunció que habrá una jornada de vacunación para prevenir más contagios.

De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, otros 94 sospechosos fueron descartados, no obstante hay que redoblar las medidas de higiene y prevención contra este virus por medio de la vacuna, evitar automedicarse y en caso de presentar síntomas acudir al médico inmediatamente.

Jornada de Vacunación Gratuita en el Mercado Hidalgo ante brote de sarampión

El Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que el mayor número de casos de sarampión en Puebla se concentra en la zona del Mercado Hidalgo, donde autoridades sanitarias han intensificado las acciones de contención. Esto mencionó el servidor público.

De acuerdo a la reunión del Sector Salud del día de ayer, se generó un brote importante, proviene de ese mercado, entonces invitamos a todos los locatarios y personas que acuden a este mercado a que vayan mañana por su dosis.

Ante este panorama, anunciaron que este jueves 12 de febrero de 2026 partir de las 9:00 de la mañana realizarán la Jornada de Vacunación Gratuita en el punto, con la aplicación de mil dosis para reforzar la protección de la población.

59 casos confirmados de sarampión en Puebla ¿Dónde puedes vacunarte?

Las autoridades piden a la ciudadanía no generar alarma, al precisar que, a pesar de los 59 contagios activos registrados, la situación se encuentra bajo control gracias a los cercos sanitarios y la respuesta inmediata de los servicios de salud, esto mencionó Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.

No tenemos que alertar demás, ni tampoco tenemos que menospreciar pueblos de los estados.

De manera preventiva, analizan el posible uso obligatorio de cubrebocas en escuelas, medida que dependerá de la evolución epidemiológica en los próximos días.

El llamado es a verificar el esquema de vacunación, y de ser necesaria una dosis, acudir a los módulos instalados o a los Centros de Salud y CESSA de IMSS-Bienestar para aplicártela, ubica tu clínica en el siguiente link: https://imssbienestar.gob.mx; No olvides atender las recomendaciones oficiales para evitar la propagación del virus.

