Suman 13 Casos Confirmados y Un Bebé Muerto por Sarampión en Tlaxcala ¿Dónde Pueden Vacunarse?
Autoridades de salud exhortan a seguir las recomendaciones para combatir la enfermedad del sarampión, entre ellas completar su esquema de vacunación.
El sarampión se propagó a diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos se encuentra Tlaxcala con 13 casos confirmados y un deceso a causa de complicaciones por esta enfermedad.
Al respecto, la Secretaría de Salud reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica y cercos sanitarios para prevenir los contagios, además, invita a la población a completar su esquema de vacunación correspondiente.
El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses pidió mantener medidas preventivas como lavado de manos y uso de cubrebocas, y acudir a los Centros de Salud y Macrocentros para proteger con el biológico a las niñas, niños y adultos.
Sarampión Tlaxcala 2026: Zonas de riesgo y casos confirmados
Debido al aumento de casos positivos en el estado de Puebla, buscan proteger la salud comunitaria y garantizar el derecho a la atención oportuna, principalmente en municipios colindantes a la entidad poblana, las zonas de mayor riesgo son Ixtacuixtla, Tepetitla, Nativitas, Zacatelco, Xicohtzingo, Tenancingo, San Pablo del Monte y Teolocholco.
Cabe destacar que los 13 contagios confirmados en Tlaxcala se encuentran los siguientes, los cuales la mayoría labora en el estado de Puebla y no tienen el esquema de vacunación completo.
- Mujer de 23 años
- Hombre de 23 años
- Hombre de 40 años
- Hombre de 34 años
- Bebé de 11 meses
- Hombre de 33 años
- Hombre de 73 años
Recuerda que también puedes aplicarte los refuerzos o primeras dosis en el Hospital General y Centro de Salud Tlaltepango y en módulos de vacunación en el transporte público y zonas industriales.
Noticia relacionada: Muere Bebé de un Año por Complicaciones de Sarampión en Tlaxcala: Empezó con Fiebre de 38 Grados
Muere bebé por complicaciones de sarampión en el estado de Tlaxcala
Un bebé de un año y un mes presentó fiebre de 38 grados el pasado 25 de enero, y el 27 de enero comenzó con un exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, sin embargo, recibió medicamentos sin una valoración medica.
Posteriormente, la madre llevó al menor con un médico ya que se le dificultaba respirar y luego fue llevado al Hospital General de San Pablo del Monte. Pero debido a las complicaciones, fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala.
En dicho nosocomio se activó el protocolo ante un caso de sarampión, y a pesar de hacer todo lo posible, el bebé perdió la vida el día 30 de enero a las 10:31 horas. Cabe destacar que el menor no contaba con su esquema de vacunación completo lo que ocasionó que el combate contra esta enfermedad fuera más complicado.
El Sector Salud exhorta a padres de familia o tutores a que lleven a vacunar a los niños y niñas para proteger su salud y evitar que se contagien de esta enfermedad que puede ser letal.
