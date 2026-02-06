Suman 13 Casos Confirmados y Un Bebé Muerto por Sarampión en Tlaxcala ¿Dónde Pueden Vacunarse?

El sarampión se propagó a diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos se encuentra Tlaxcala con 13 casos confirmados y un deceso a causa de complicaciones por esta enfermedad.

Al respecto, la Secretaría de Salud reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica y cercos sanitarios para prevenir los contagios, además, invita a la población a completar su esquema de vacunación correspondiente.

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses pidió mantener medidas preventivas como lavado de manos y uso de cubrebocas, y acudir a los Centros de Salud y Macrocentros para proteger con el biológico a las niñas, niños y adultos.

Se Analizan Más de 100 Casos Sospechosos de Sarampión en Puebla

Sarampión Tlaxcala 2026: Zonas de riesgo y casos confirmados

Debido al aumento de casos positivos en el estado de Puebla, buscan proteger la salud comunitaria y garantizar el derecho a la atención oportuna, principalmente en municipios colindantes a la entidad poblana, las zonas de mayor riesgo son Ixtacuixtla, Tepetitla, Nativitas, Zacatelco, Xicohtzingo, Tenancingo, San Pablo del Monte y Teolocholco.

Cabe destacar que los 13 contagios confirmados en Tlaxcala se encuentran los siguientes, los cuales la mayoría labora en el estado de Puebla y no tienen el esquema de vacunación completo.

Mujer de 23 años

Hombre de 23 años

Hombre de 40 años

Hombre de 34 años

Bebé de 11 meses

Hombre de 33 años

Hombre de 73 años

Recuerda que también puedes aplicarte los refuerzos o primeras dosis en el Hospital General y Centro de Salud Tlaltepango y en módulos de vacunación en el transporte público y zonas industriales.

Muere bebé por complicaciones de sarampión en el estado de Tlaxcala

Un bebé de un año y un mes presentó fiebre de 38 grados el pasado 25 de enero, y el 27 de enero comenzó con un exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, sin embargo, recibió medicamentos sin una valoración medica.

Posteriormente, la madre llevó al menor con un médico ya que se le dificultaba respirar y luego fue llevado al Hospital General de San Pablo del Monte. Pero debido a las complicaciones, fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala.

En dicho nosocomio se activó el protocolo ante un caso de sarampión, y a pesar de hacer todo lo posible, el bebé perdió la vida el día 30 de enero a las 10:31 horas. Cabe destacar que el menor no contaba con su esquema de vacunación completo lo que ocasionó que el combate contra esta enfermedad fuera más complicado.

El Sector Salud exhorta a padres de familia o tutores a que lleven a vacunar a los niños y niñas para proteger su salud y evitar que se contagien de esta enfermedad que puede ser letal.

