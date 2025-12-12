Caen "El Lápiz" y "La Pulga", Presuntos Extorsionadores que Operaban en Mercados de Puebla
Braulio "N" alias “El Lápiz”, y una menor de edad identificada como “La Pulga”, estarían relacionados con narcomenudeo y extorsión en mercados.
Derivado de la acción coordinada entre corporaciones federales y estatales, fueron detenidos dos presuntos integrantes de grupo delictivo en inmediaciones del Mercado Morelos, al oriente de la ciudad de Puebla; Fueron identificados como Braulio "N" alias "El Lápiz" y una menor de edad conocida como "La Pulga".
De acuerdo con información confirmada, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE), Marina, Defensa y Guardia Nacional.
Dos presuntos extorsionadores detenidos en el Mercado Morelos de Puebla
Los detenidos habrían amenazado y extorsionado a comerciantes de los mercados Morelos, La Victoria, Jorge Murad y la plaza comercial El Campanario; Además de cobrar presuntamente cuotas ilegales y comercializar diferentes tipos de estupefacientes.
Durante la intervención, las autoridades ubicaron al menos dos locales en los que según informes preliminares, localizaron armas de fuego, chalecos tácticos, equipo de comunicación y sustancias prohibidas.
La zona permanece asegurada y se espera que en las próximas horas se ejecuten cateos judicializados para ampliar las investigaciones y determinar el alcance de las operaciones criminales que, presuntamente, operaban en este corredor comercial.
Braulio "N" alias “El Lápiz”,y la menor identificada como “La Pulga” estarían relacionados con narcomenudeo y extorsión por lo que su captura forma parte de una línea prioritaria para desmantelar células delictivas que operan en la capital poblana.
