Exalcalde Giovanni "N" Gana Libertad y Minutos Después Es Detenido por Otros Delitos en Puebla

Giovanni "N", exalcalde de Tlachichuca, fue liberado del penal de Tepexi de Rodríguez luego de obtener un amparo para modificar las medidas cautelares, pero su libertad le duró solo unos minutos pues agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo detuvieron nuevamente debido a otras acusaciones en su contra.

El pasado 10 de diciembre el imputado por presunto encubrimiento de mercancía robada, recibió la medida cautelar que le iba a permitir continuar con su proceso legal desde casa, sin embargo, no esperaba que se le acusara de otros delitos.

Familiares y simpatizantes lo esperaban afuera y mientras él cruzaba el patio del Centro de Reinserción Social (CERESO), fue nuevamente aprehendido por las autoridades.

De inmediato sus seres queridos iniciaron una protesta pues aseguraban que estaba siendo privado de su libertad, no obstante, desconocían que el exedil fue señalado por otros cargos en su contra.

Fiscalía detiene nuevamente a expresidente municipal de Tlachichuca, Giovanni "N", por abuso de autoridad

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que sí existía una orden de aprehensión en contra de Giovanni "N" emitida por parte de un Juez de Control por lo que su detención fue completamente legal.

Además, reveló que el exalcalde de Tlachichuca esta presuntamente vinculado con el abuso de autoridad y otros ilícitos, por lo que ya está siendo investigado.

Las autoridades aclararon que aunque el señalado ya había obtenido una modificación en las medidas cautelares correspondientes a un proceso penal, ese es un hecho totalmente distinto.

Los hermanos Giovanni "N" y Uruviel "N" fueron detenidos hace nueve meses en Puebla

Giovanni "N" fue detenido por primera vez el 7 de marzo de 2025, es decir, hace nueve meses; El expresidente municipal de Tlachichuca y Uruviel "N" , exalcalde de Ciudad Serdán, fueron aprehendidos por la supuesta portación de armas y robo de mercancía.

A pesar de los delitos por lo que se le imputan, simpatizantes han exigido la liberación de los hermanos políticos durante varios meses, sin embargo, el Gobierno de Puebla reafirmó que no hay nada que negociar y que la ley será quien los castigue.

Con información la Fiscalía General del Estado

