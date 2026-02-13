¿Cuáles Son las Placas Foráneas en CDMX y Edomex? Estos Autos No Circulan Hoy por Contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México aplicando el Doble Hoy No Circula para este viernes 13 de febrero de 2026, en el cual se ven afectados los autos de otros estados, y acá te explicamos cuáles son las placas foráneas en CDMX y Edomex.

Este jueves se presentó una muy mala calidad del aire en el Valle de México debido a una alta concentración de ozono, lo cual obligó a decretar la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir la emisión de contaminantes, mediante el programa Doble No Circula, que restringe la circulación de un mayor número de vehículos de lo habitual.

¿Pueden circular las placas foráneas si hay Doble Hoy No Circula?

Debido a la ampliación de la restricción para transitar en las calles de CDMX y Edomex, a las placas foráneas se les aplica la misma restricción que a los vehículos que cuentan con holograma 2, es decir que no pueden circular en su totalidad, sin importar su último dígito numérico, holograma o engomado.

De esta manera, los automovilistas con carros foráneos deben esperar a que CAMe suspenda la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica para volver a transitar en las calles de CDMX y Edomex este viernes sin el riesgo de recibir una multa.

Placas Foráneas en CDMX y Edomex: ¿Cuáles son?

De acuerdo con el programa de CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), los autos foráneos son aquellos que cuentan con placa de circulación expedida por estados que no forman parte de la Megalópolis, constituida por CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Es decir que los carros que no pueden circular este viernes 13 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex por el Doble Hoy No Circula son aquellos que cuentan con placa de circulación de los siguientes estados, sin importar su último dígito numérico, holograma y engomado:

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Durango Guanajuato Guerrero Jalisco Michoacán Nayarit Nuevo León Oaxaca Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatán Zacatecas

En el caso de los carros con placas no foráneas, es decir de CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, tienen que respetar las restricciones del programa Doble Hoy No Circula del 13 de febrero 2026, que son las siguientes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Descansan vehículos con holograma 1, cuyo último número de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Autos con holograma 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

