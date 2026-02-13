Inicio Ciudad de México ¿Cómo Activar Tarjeta de Movilidad Integrada CDMX en iOS y Android? Así Descargas tu MI Digital

Aquí te explicamos cómo descargar y activar la nueva Tarjeta MI digital en tu teléfono celular

MI en formato digital para ingreso al Metro CDMX

MI en formato digital para ingreso al Metro CDMX. Foto: X @MetroCDMX

La Ciudad de México (CDMX) se pone a la vanguardia tecnológica con el lanzamiento de la Tarjeta de Movilidad en formato virtual; aquí te explicamos cómo puedes descargar tu MI digital en el teléfono celular.

Nueva Tarjeta MI virtual

El Metro de la Ciudad de México (CDMX), en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), lanzó la versión virtual de la Tarjeta MI, tu llave de acceso también para el Metrobús, el sistema RTP, el Trolebús, el Cablebús y EcoBici.

De acuerdo con el Metro CDMX, la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada es “una nueva opción de validación de peaje para los 4.5 millones de viajes diarios que se realizan en la red”.

Así puedes descargar la Tarjeta MI virtual en iOS o Android

Y ahora que ya puedes llevar la Tarjeta MI en tu teléfono celular para subirte al Metro y a toda la red de transporte sin necesidad de la tarjeta física, a continuación, te decimos cómo la puedes descargar en los sistemas operativos iOS o Android.

  • Para empezar, debes descargar la app CDMX. Aquí el link para iOS y aquí el de Android.
  • Ya en la app, ve a al módulo de Movilidad, donde encontrarás la opción de tarjeta virtual.
  • Para recargar la Tarjeta MI virtual, lo puedes hacer desde la misma app CDMX, con cargo a tarjeta de crédito, débito o con CoDi.
  • Ya que tengas la tarjeta digital configurada, puedes hacer uso de la red de transporte de Ciudad de México sin la necesidad de la tarjeta física y sin dinero en efectivo.

Con información de N+.

