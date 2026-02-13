¿Cómo Activar Tarjeta de Movilidad Integrada CDMX en iOS y Android? Así Descargas tu MI Digital

La Ciudad de México (CDMX) se pone a la vanguardia tecnológica con el lanzamiento de la Tarjeta de Movilidad en formato virtual; aquí te explicamos cómo puedes descargar tu MI digital en el teléfono celular.

Nueva Tarjeta MI virtual

El Metro de la Ciudad de México (CDMX), en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), lanzó la versión virtual de la Tarjeta MI, tu llave de acceso también para el Metrobús, el sistema RTP, el Trolebús, el Cablebús y EcoBici.

De acuerdo con el Metro CDMX, la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada es “una nueva opción de validación de peaje para los 4.5 millones de viajes diarios que se realizan en la red”.

El Metro en colaboración con @LaAgenciaCDMX, habilita la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada como una nueva opción de validación de peaje para los 4.5 millones de viajes diarios que se realizan en la red. pic.twitter.com/RSFvsOuze3 — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 12, 2026

Así puedes descargar la Tarjeta MI virtual en iOS o Android

Y ahora que ya puedes llevar la Tarjeta MI en tu teléfono celular para subirte al Metro y a toda la red de transporte sin necesidad de la tarjeta física, a continuación, te decimos cómo la puedes descargar en los sistemas operativos iOS o Android.

Para empezar, debes descargar la app CDMX . Aquí el link para iOS y aquí el de Android .

. Aquí el link para y aquí el de . Ya en la app, ve a al módulo de Movilidad, donde encontrarás la opción de tarjeta virtual.

Para recargar la Tarjeta MI virtual, lo puedes hacer desde la misma app CDMX, con cargo a tarjeta de crédito, débito o con CoDi.

Ya que tengas la tarjeta digital configurada, puedes hacer uso de la red de transporte de Ciudad de México sin la necesidad de la tarjeta física y sin dinero en efectivo.

La #TarjetaMI ahora también es virtual. Llévala en tu celular y accede al @MetroCDMX y a toda la red de transporte sin tarjeta física.

Descarga la #AppCDMX, desarrollada por @LaAgenciaCDMX #ADIP; entra al módulo de Movilidad y actívala paso a paso. Recárgala con CoDi o con… pic.twitter.com/6TyL64N7SX — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 12, 2026

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT