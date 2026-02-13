Mamá de Bebés Captados con Oxígeno Recibe Auto Regalado por Empresario, en Exclusiva Despierta

Hoy, viernes 13 de febrero de 2026, se hizo realidad la ayuda para los papás que se viralizaron luego de ser captados cargando a sus bebés con tanques de oxígeno; Valeria Canchola, mamá de los mellizos, recibió en exclusiva en Despierta de N+ el automóvil regalado por el empresario Heriberto Vargas.

“Estoy muy shockeada, no sé qué decir”; expresó la mamá de los bebés Emilio y Oliver, de tres meses de edad, en las instalaciones de Televisa Chapultepec.

En entrevista con los periodistas Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar, Valeria dijo estar muy contenta porque sus mellizos están bien y ya solo usan el oxígeno para determinados momentos, aunque aún tienen que acudir a muchas citas médicas.

También expresó su emoción por la camioneta blanca regalada por el empresario, así como sillas para sus bebés como obsequio de la esposa de Heriberto Vargas.

La historia de los bebés en CDMX

Hace casi un mes, una historia conmovió a millones de personas en México: una pareja fue grabada mientras llevaba cargando a sus mellizos recién nacidos; los dos conectados a tanques de oxígeno.

La fotógrafa Yessenia Barraza estaba en Ciudad de México cuando vio a la pareja; los grabó el 8 de enero y decidió compartir las imágenes hasta el 19 de enero.

“Me impactó muchísimo el hecho de verlos caminando y ver la ropa con dos tanques; me causó muchísimo impacto, impresión, nostalgia”, contó.

La historia llegó a Heriberto Vargas, empresario originario de Monterrey, Nuevo León, quien dijo que vio la publicación con su esposa y sintió que tenía que aportar algo.

La idea era clara: regalarles un coche. Con su publicación y el video de Yessenia, en pocos días millones de personas compartieron la historia.

Abundaron los mensajes, también imágenes hechas con inteligencia artificial, y todo con el objetivo de encontrar a la pareja.

Las redes sociales hicieron su labor

Finalmente, dieron con Valeria y su esposo; padres de mellizos que padecen displasia broncopulmonar, una condición frecuente en bebés prematuros.

El compromiso de regalarles un coche siguió firme y hoy, en representación de Heriberto Vargas, Armando Tovar hizo entrega de una camioneta blanca a la mamá de los mellizos.

