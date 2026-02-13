Cómo Va Donovan Carrillo En Vivo: Final Hoy de Patinaje Artístico Sobre Hielo de Olímpicos 2026
N+
El mexicano compite este viernes 13 de febrero en la gran final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
COMPARTE:
Donovan Carrillo compite hoy viernes 13 de febrero en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El mexicano se clasificó al Programa Libre luego de finalizar el Programa Corto entre los mejores 24 competidores y ahora se presentará, por segunda edición de la justa invernal, en la final de su disciplina donde se definirá a los medallistas.
Noticia relacionada: "Extraordinario": Sheinbaum Felicita a Donovan Carrillo por Pase a Final en Juegos Olímpicos
Si bien en la final de patinaje artístico se disputan las medallas y el sueño de que Donovan haga historia sigue presente, la realidad es que el mexicano no llega como uno de los favoritos, aunque en unos Juegos Olímpicos todo puede suceder. Aquí te decimos dónde ver la Final de Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.
¿A qué hora y dónde ver la final de patinaje artístico de Donovan Carrillo?
La gran final de Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se llevará a cabo este viernes 13 de febrero. Se tiene previsto que el Programa Libre comience a las 12:00 pm (tiempo del centro de México).
Podrás ver a Donovan Carrillo en la final de Patinaje Artístico en vivo y online a través de la app de ViX.
¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de Milano Cortina 2026?
Donovan Carrillo es parte del primer grupo de patinadores que competirá en el Programa Libre. El mexicano fue el segundo atleta en presentar su rutina. Al ritmo de Elvis Presley, Donovan se llevó una gran ovación por parte del público, mientras se despide de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Su calificación en la final fue de 219.06.
"Besos, México", fue su mensaje al terminar su rutina.
Resultados de la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
- Hsiang Li Yu (China Taipéi) - 214.33
- Donovan Carrillo (México) - 219.06
- Kao Miura (Japón) - 246.88
- Vladimir Samoilov (Polonia) - 222.25
- Adam Hagara (Eslovaquia) - 202.38
- Lukas Britschgi (Suiza) - compitiendo
Información en desarrollo.