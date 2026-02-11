"Extraordinario": Sheinbaum Felicita a Donovan Carrillo por Pase a Final en Juegos Olímpicos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Donovan Carrillo por avanzar a la final en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

La mandataria nacional calificó al patinador mexicano como extraordinario e incluso le envió “buenas vibras” durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 11 de febrero de 2026.

Felicidades. Extraordinario de verdad, pasó a la final. Entre todos los mexicanos y mexicanas le enviamos buenas vibras.

Donovan Carrillo avanza a la final

El martes 10 de febrero, Donovan Carrillo comenzó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno con la prueba del Programa Corto Individual Varonil.

El mexicano terminó en el lugar 23, con lo cual avanzó a la ronda final que se llevará a cabo el viernes 13 de febrero de 2026.

Donovan fue el quinto patinador en salir a la pista de hielo; hizo una rutina espectacular, con muy pocos errores y una ligera caída en la que apoyó una mano sobre el hielo. Su calificación fue de 75.56.

"Esto es para México, los sueños se hacen realidad", dijo el mexicano al terminar su rutina.

Luego de conocerse la noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum lo felicitó a través de redes sociales.

“Muchas felicidades a Donovan Carrillo, patinador mexicano que clasificó a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Un gran orgullo para México”, indicó ayer la mandataria.

