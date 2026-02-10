¿Cuándo Compite Donovan Carrillo en Final de Patinaje Artístico de Juegos Olímpicos de Invierno?
El mexicano logró clasificarse entre los primeros 24 lugares del Programa Corto Individual Varonil y el seuño por obtener una medalla, sigue vivo
El deporte mexicano está de fiesta, pues por segunda ocasión consecutiva el patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo, ha logrado clasificarse a la final de unos Juegos Olímpicos de Invierno. La edición de 2026 de esta justa que se lleva a cabo en Milán-Cortina, tuvo al mexicano en el Programa Corto Individual Varonil de Patinaje Artístico, en donde se presentó con una gran rutina y una ejecución que, pese a tener algunos errores, le dio el pase al Programa Libre en donde se disputarán las medallas olímpicas.
Noticia relacionada: ¿Qué Pasa con las Medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Atletas Reportaron Esto
En el Programa Corto compitieron un total de 29 patinadores artísticos, de los cuales sólo 24 avanzaron al Programa Libre, entre ellos el mexicano Donovan Carrillo. Su debut en Milán-Cortina 2026 le dio una puntuación de 75.56, la cual fue más que suficiente para meterlo en la pelea por las medallas. Aquí te decimos cuándo compite Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno.
¿Cuándo Compite Donovan Carrillo en Final de Patinaje Artístico?
Donovan Carrillo volverá a la pista de hielo para competir en la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, este viernes 13 de febrero. Ese día el mexicano saldrá a competir con la ilusión de hacer historia y conseguir la primera medalla olímpica invernal para la delegación mexicana en la historia. Competirán 24 patinadores y aunque el sueño de obtener una presea sigue ahí, la verdadera meta de Donovan será superar lo hecho en Beijing 2022, cuando se convirtió en el primer mexicano en 30 años que alcanzaba una final olímpica en el patinaje artístico y finalizó en el 21º lugar del Programa Libre.
La final del Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 definirá a los ganadores del oro, plata y bronce, además de tener a todo el público mexicano pendiente a la actuación de Donovan Carrillo.
