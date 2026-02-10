México Sub-17 Vence a Barbados y Consigue Tercera Victoria Consecutiva en Premundial

La Selección Mexicana Sub-17 logró su tercera victoria consecutiva en el Premundial de la Concacaf que se disputa en Trinidad y Tobago al vencer a Barbados.

La primera anotación del partido llegó al minuto 3 por Uziel Vargas, tres minutos más tarde amplió la ventaja Noé Mota y al minuto 7 Adán Sánchez anotó el tercer gol para México.

En el segundo tiempo, un autogol del portero Marcelo Ávalos le dio a Barbados su único gol del encuentro.

Finalmente y para sellar el marcador del triunfo, Luis Trujillo colocó el esférico en la red al minuto 67.

En busca de la clasificación

Este jueves 12 de febrero México enfrentará al local Trinida y Tobago, buscará su clasificación a la justa mundialista de la categoría.

Según el criterio de clasificación las selecciones que finalicen en el primer lugar de su grupo obtendrán automáticamente su pase.

