México Sub-17 Vence a Barbados y Consigue Tercera Victoria Consecutiva en Premundial
N+
En el partido del Premundial de la Concacaf disputado en Trinidad y Tobago, la Selección Nacional Sub-17 derrotó a Barbados 4 goles a 1
COMPARTE:
La Selección Mexicana Sub-17 logró su tercera victoria consecutiva en el Premundial de la Concacaf que se disputa en Trinidad y Tobago al vencer a Barbados.
La primera anotación del partido llegó al minuto 3 por Uziel Vargas, tres minutos más tarde amplió la ventaja Noé Mota y al minuto 7 Adán Sánchez anotó el tercer gol para México.
En el segundo tiempo, un autogol del portero Marcelo Ávalos le dio a Barbados su único gol del encuentro.
Finalmente y para sellar el marcador del triunfo, Luis Trujillo colocó el esférico en la red al minuto 67.
En busca de la clasificación
Este jueves 12 de febrero México enfrentará al local Trinida y Tobago, buscará su clasificación a la justa mundialista de la categoría.
Según el criterio de clasificación las selecciones que finalicen en el primer lugar de su grupo obtendrán automáticamente su pase.
Historias recomendadas:
- Sheinbaum Firma Acuerdo con Farmacéuticas para Producir Vacunas en México
- Venezuela Sigue Como el Tercer País Más Corrupto, Según Reporte; ¿En Qué Lugar Se Ubicó México?
- Hallan Muerto a Un Hombre Frente a Universidad en Sinaloa; lo Identifican con Apellido Zambada
Con información de N+
LECQ