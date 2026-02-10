Inicio Deportes México Sub-17 Vence a Barbados y Consigue Tercera Victoria Consecutiva en Premundial

México Sub-17 Vence a Barbados y Consigue Tercera Victoria Consecutiva en Premundial

|

N+

-

En el partido del Premundial de la Concacaf disputado en Trinidad y Tobago, la Selección Nacional Sub-17 derrotó a Barbados 4 goles a 1

México Sub-17 Vence a Barbados y Consigue Tercera Victoria Consecutiva en Premundial

El jueves 12 de febrero México enfrentará al local Trinida y Tobago. Foto: X @miseleccionsubs

COMPARTE:

La Selección Mexicana Sub-17 logró su tercera victoria consecutiva en el Premundial de la Concacaf que se disputa en Trinidad y Tobago al vencer a Barbados.

La primera anotación del partido llegó al minuto 3 por Uziel Vargas, tres minutos más tarde amplió la ventaja Noé Mota y al minuto 7 Adán Sánchez anotó el tercer gol para México.

En el segundo tiempo, un autogol del portero Marcelo Ávalos le dio a Barbados su único gol del encuentro.

Finalmente y para sellar el marcador del triunfo, Luis Trujillo colocó el esférico en la red al minuto 67.

En busca de la clasificación

Este jueves 12 de febrero México enfrentará al local Trinida y Tobago, buscará su clasificación a la justa mundialista de la categoría.

Según el criterio de clasificación las selecciones que finalicen en el primer lugar de su grupo obtendrán automáticamente su pase.

Historias recomendadas:

Con información de N+
LECQ

Selección MexicanaFutbol
Cargando...
Inicio Deportes México sub 17 vence a barbados y consigue tercera victoria consecutiva en premundial