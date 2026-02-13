Este viernes, 13 de febrero de 2026, el mexicano Allan Corona participó en la prueba 10 kilómetros de Cross Country, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina.

Video: ¿Quién es Allan Corona, Esquiador Mexicano que Compite en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El esquiador mexicano llegó a la meta en la posición 104, hizo el recorrido en un tiempo de 28:33.9

Un gigante Allan Corona 🇲🇽🔥

Completó los 10 km de Cross Country en Milano–Cortina 2026 con entrega y el corazón por delante. 💪❄️

Cuando el cansancio pesaba, su sueño pesaba más.⁰Hoy no solo cruzó la meta… convirtió su historia en inspiración. pic.twitter.com/CBJDiVjcNl — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 13, 2026

¿Quién es Allan Corona?

Allan Corona es uno de los 5 mexicanos que representan a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizan en Milán y en Cortina d’Ampezzo, Italia.

Además de hacer historia, el esquiador de 35 años busca que su ejemplo impulse el apoyo a los jóvenes atletas en México que desean practicar deportes de invierno.

Para que Allan pudiera cumplir su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, tuvo que prepararse lejos de México: lo hizo en Noruega. Aunque inicialmente se mudó por motivos personales, en el esquí encontró su vocación.

Corona asegura que en latinoamérica es muy difícil que un joven pueda soñar con practicar deportes de invierno, por las condiciones climáticas, pero también por los altos costos de estas disciplinas.

Sin embargo, el esquiador se mantiene optimista: asegura que en México es posible crear espacios donde los atletas practiquen con esquís de ruedas en superficies duras como asfalto para desarrollar su técnica.

N+

