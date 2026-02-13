Inicio Deportes Allan Corona en Juegos Olímpicos de Invierno 2026; Resultado del Esquiador Mexicano

Allan Corona en Juegos Olímpicos de Invierno 2026; Resultado del Esquiador Mexicano

|

N+

-

Así quedó el esquiador mexicano Allan Corona en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

el esuidor mexicano Allan Corona

El esquidor mexicano el mexicana Allan Corona. Foto: X @ConsulMexMIL

COMPARTE:

Este viernes, 13 de febrero de 2026, el mexicano Allan Corona participó en la prueba 10 kilómetros de Cross Country, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina.

Video: ¿Quién es Allan Corona, Esquiador Mexicano que Compite en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El esquiador mexicano llegó a la meta en la posición 104, hizo el recorrido en un tiempo de 28:33.9

Noticia relacionada: Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Así Quedó la Mexicana Regina Martínez en Esquí de Fondo.

¿Quién es Allan Corona?

Allan Corona es uno de  los 5 mexicanos que representan a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizan en Milán y en Cortina d’Ampezzo, Italia. 

Además de hacer historia, el esquiador de 35 años busca que su ejemplo impulse el apoyo a los jóvenes atletas en México que desean practicar deportes de invierno.

Para que Allan pudiera cumplir su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, tuvo que prepararse lejos de México: lo hizo en Noruega. Aunque inicialmente se mudó por motivos personales, en el esquí encontró su vocación. 

Corona asegura que en latinoamérica es muy difícil que un joven pueda soñar con practicar deportes de invierno, por las condiciones climáticas, pero también por los altos costos de estas disciplinas. 

Sin embargo, el esquiador se mantiene optimista: asegura que en México es posible crear espacios donde los atletas practiquen con esquís de ruedas en superficies duras como asfalto para desarrollar su técnica.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar
 

Competencias Deportivas
Cargando...
Inicio Deportes Resultado mexicano allan corona juegos olimpicos invierno 2026 hoy como quedo esqui fondo