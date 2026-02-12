Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Así Quedó la Mexicana Regina Martínez en Esquí de Fondo

Este jueves, 12 de febrero de 2026, la mexicana Regina Martínez Lorenzo participó en la prueba femenil de esquí de fondo de 10 kilómetros, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina.

Se trata de una disciplina en la que las competidoras salen una a una, y no en grupo, con diferencia de segundos para recorren los 10 kilómetros, las que logra hacer el menor tiempo suben al podio.

Cabe destacar que Regina Martínez es la primera mexicana en competir en esta prueba, que se realizó en la pista de Tesero, Italia. La esquiadora llegó a la meta en la posición 108, donde ya la esperaban las tres medallistas, entre ellas Jessica Diggins. Hizo el recorrido en un tiempo de 34 minutos 05 segundos.

Durante la jornada de hoy de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, otra mexicana destacó, se trata de Sarah Schleper quien quedó en la posición 26, en la prueba femenil de Super-G.

¿Quién es Regina Martínez?

Regina Martínez es una médica mexicana que ha hecho historia al convertirse en la primera atleta de México en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno, además de que hoy fue su debút olímpico.

Sin embargo, este logro no ha sido fácil, combina su trabajo como doctora de urgencias con los entrenamientos para ser deportista de alto rendimiento.

La joven de 33 años empezó a esquiar hace apenas 5 años, cuando descubrió que este deporte le daba consuelo estando fuera de México, en un ambiente desconocido, mientras estudiaba medicina en el estado de Minnesota, en Estados Unidos de América (EUA). Aislada, en un ambiente gélido y solitario, encontró consuelo en un deporte inusual para alguien nacida en un país sin nieve: el esquí de fondo.

Ahora, a pesar de ser una atleta de élite, Regina no puede dedicarse al deporte de tiempo completo, y trabaja como médica de urgencias para poder pagar sus entrenamientos y viajes de preparación.

Con información de N+

