¿Dónde Ver la Final de Patinaje Artístico de Donovan Carrillo en Juegos Olímpicos de Invierno?
El mexicano logró clasificarse, por segunda ocasión consecutiva, a la final del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno
Donovan Carrillo hizo historia al convertirse en el primer patinador artístico mexicano en clasificar a una final de esa disciplina en ediciones consecutivas de unos Juegos Olímpicos de Invierno. El atleta logró finalizar el Programa Corto entre los mejores 24 clasificados y ahora tiene la oportunidad de disputar una final en la que buscará superar el lugar 21º que consiguió hace cuatro años en Beijing.
Si bien en la final de patinaje artístico se disputan las medallas y el sueño de que Donovan haga historia sigue presente, la realidad es que el mexicano no llega como uno de los favoritos, aunque en unos Juegos Olímpicos todo puede suceder. Aquí te decimos dónde ver la Final de Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.
Dónde Ver a Donovan Carrillo en la Final de Patinaje Artístico 2026
La gran final de Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se llevará a cabo este viernes 13 de febrero. Se tiene previsto que el Programa Libre comience a las 12:00 pm (tiempo del centro de México).
Podrás ver a Donovan Carrillo en la final de Patinaje Artístico en vivo y online a través de la app de ViX.
¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en el Programa Corto de Patinaje Artístico?
Donovan Carrillo terminó en el lugar 23 de la prueba del Programa Corto Individual Varonil. Recordemos que en esta prueba compitieron 29 patinadores, de los cuales 24 avanzaron a la ronda final. De esta manera, Donovan Carrillo está clasificado a la gran final olímpica.
Donovan fue el quinto patinador en salir a la pista de hielo. El mexicano hizo una rutina espectacular, con muy pocos errores y una ligera caída en la que apoyó una mano sobre el hielo. Su calificación fue de 75.56, por lo que tendrá que esperar al resto de competidores para ver si logra meterse a la final. "Esto es para México, los sueños se hacen realidad", fueron las palabras de Carrillo al terminar su rutina.
