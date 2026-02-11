Atleta Noruego Gana Bronce, Confiesa Infidelidad y Exnovia Dice que Es Difícil Perdonarlo

Un día después de la confesión inesperada del biatleta noruego Sturla Holm Laegried sobre una infidelidad justo después de ganar un bronce olímpico, su exnovia aseguró que era "difícil perdonarle".

Justo después de quedar en el tercer lugar en la prueba de 20 km de biatlón el martes en Antholz (norte de Italia), el atleta declaró ante el micrófono de la televisión NRK de su país, que estaba destruido anímicamente por una reciente ruptura amorosa, provocada por una infidelidad suya.

Hay alguien que, quizás, no esté delante del televisor hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel

Exnovia responde

La exnovia del biatleta de 28 años, cuyo nombre no fue publicado, respondió al diario noruego Verdens Gang (VG).

En un mensaje de texto al diario la mujer aseguró que era difícil perdonarlo.

Es difícil perdonarle. Incluso aunque haya hecho una declaración de amor delante de todo el planeta

"No he elegido estar en esta posición y es doloroso para mí encontrarme en ella", aseguró.

El martes Noruega fue el país triunfador en esa prueba del biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, pues el oro fue para Johan-Olav Botn.

Con su confesión pública, Laegreid deseó "no haber estropeado el día de Johan".

El atleta indicó a los periodistas:

Fue quizás muy egoísta por mi parte conceder esa entrevista. Realmente, no estoy aquí mentalmente

Al respecto Johannes Thingnes Boe, exestrella del biatlón noruego, señaló que las palabras de Laegreid sobre su infidelidad habían llegado "en un mal momento y en un mal lugar".

