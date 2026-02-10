¿Show de Medio Tiempo de Bad Bunny del Super Bowl LX Fue el Más Visto en la Historia de la NFL?

El Super Bowl LX promedió 124.9 millones de espectadores en Estados Unidos, y el medio tiempo de Bad Bunny, 128.2 millones; ambos obtuvieron cifras por debajo de los récords, de acuerdo con datos de Nielsen, pero sí superó el promedio general de este 2026 y se consolidó al artista como uno de los principales referentes que han pisado ese escenario.

La victoria de Seattle por 29-13 sobre Nueva Inglaterra promedió 124.9 millones de espectadores, según el sistema de clasificación Big Data + Panel de Nielsen.

Esta cifra fue menor a los 127.7 millones de espectadores estadounidenses que sintonizaron la victoria de Filadelfia por 40-22 sobre Kansas City el año pasado.

Bad Bunny fue el cuarto medio tiempo más visto en un Super Bowl

Cifras de espectadores en otras ediciones de Super Bowl. Foto: Nielsen

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny promedió 128.2 millones de espectadores entre las 20:15 y las 20:30 horas; esto lo convirtió en el cuarto entretiempo más visto, detrás de Kendrick Lamar (133.5 millones, 2025), Michael Jackson (133.4 millones, 1993) y Usher (129.3 millones, 2024).

1. Kendrick Lamar (133.5 millones, 2025)

2. Michael Jackson (133.4 millones)

3. Usher (129.3 millones, 2024)

4. Bad Bunny (128.2 millones, 2026)

Se prevé que la audiencia global completa del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX esté lista la siguiente semana.

