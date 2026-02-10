¿Show de Medio Tiempo de Bad Bunny del Super Bowl LX Fue el Más Visto en la Historia de la NFL?
N+
Nielsen publicó las cifras del espectáculo del medio tiempo del cantante puertorriqueño y del partido en que se coronaron campeones los Halcones Marinos
COMPARTE:
El Super Bowl LX promedió 124.9 millones de espectadores en Estados Unidos, y el medio tiempo de Bad Bunny, 128.2 millones; ambos obtuvieron cifras por debajo de los récords, de acuerdo con datos de Nielsen, pero sí superó el promedio general de este 2026 y se consolidó al artista como uno de los principales referentes que han pisado ese escenario.
La victoria de Seattle por 29-13 sobre Nueva Inglaterra promedió 124.9 millones de espectadores, según el sistema de clasificación Big Data + Panel de Nielsen.
- Esta cifra fue menor a los 127.7 millones de espectadores estadounidenses que sintonizaron la victoria de Filadelfia por 40-22 sobre Kansas City el año pasado.
Bad Bunny fue el cuarto medio tiempo más visto en un Super Bowl
El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny promedió 128.2 millones de espectadores entre las 20:15 y las 20:30 horas; esto lo convirtió en el cuarto entretiempo más visto, detrás de Kendrick Lamar (133.5 millones, 2025), Michael Jackson (133.4 millones, 1993) y Usher (129.3 millones, 2024).
1. Kendrick Lamar (133.5 millones, 2025)
2. Michael Jackson (133.4 millones)
3. Usher (129.3 millones, 2024)
4. Bad Bunny (128.2 millones, 2026)
Se prevé que la audiencia global completa del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX esté lista la siguiente semana.
Historias recomendadas:
- Mineros Fueron Confundidos con Integrantes de Grupo Antagónico en Sinaloa: Omar García Harfuch
- Homicidios en México Bajan 42%; un Impacto Directo Contra la Violencia: Omar García Harfuch
- Sismo Hoy en México: ¿De Cuánto Fue la Magnitud del Temblor de Este 10 de Febrero 2026?
Con información de N+
HVI