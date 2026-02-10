América vs Olimpia: Hora y Cómo Ver Partido de la Concachampions 2026

El América se prepara para encarar el partido de vuelta de la Primera Ronda de la CONCACAF Champions Cup, ante el Olimpia de Honduras. En el juego de ida las Águilas lograron una ligera ventaja gracias al gol agónico de Ramón Juárez. El equipo de André Jardine se llevó el triunfo por marcador de 1-2 y, gracias a la regla del gol de visitante que existe en esta competición, el conjunto de Coapa tiene todavía una ventaja mayor, pues en caso de que llegue a perder 0-1 en el juego de vuelta, de todas maneras avanzaría a la próxima instancia.

Las Águilas, que no tuvieron el mejor arranque de año en la Liga MX, han ido recomponiendo el camino y ahora ligan tres victorias seguidas contando liga y Concachampions. Aunado a eso, el América ya anunció tres refuerzos brasileños, uno de los cuales ya hizo su debut en el futbol mexicano. Ahora el equipo azulcrema busca su boleto a la siguiente ronda del certamen internacional, el cual permanece como la gran deuda de Jardine con las Águilas, pues en múltiples ocasiones ha declarado que es un objetivo prioritario del club el clasificarse al Mundial de Clubes.

¿A qué hora es el partido de América vs Olimpia por la CONCACAF Champions Cup?

El partido América vs Olimpia, correspondiente a la vuelta de la primera ronda de la Concachampions ya tiene horario definido. El partido se juega a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 11 de febrero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Para este partido, André Jardine ya va a poder contar con la participación de uno de sus nuevos refuerzos, Raphael Veiga, pues el estratega brasileño confirmó que su compatriota ya está inscrito en el torneo y es elegible para tener minutos ante el conjunto hondureño.

¿Qué canal transmite América vs Olimpia en vivo?

Todos los aficionados que viven en Estados Unidos podrán ver en vivo el partido América vs Olimpia de la CONCACAF Champions Cup, ya que el canal de TUDN USA va a llevar la transmisión del encuentro. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para territorio estadounidense.

En México ningún canal de TV abierta pasará el partido. Si no tienes forma de mirar el partido del América vs Olimpia este miércoles 11 de febrero, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online y gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de ida por la primera ronda de la Concachampions 2026.

