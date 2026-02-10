Oficial: Thiago Espinosa y Vinicius Son los Nuevos Refuerzos del América para Clausura 2026

De última hora el América cerró el fichaje de dos refuerzos procedentes de Sudamérica: Se trata de Thiago Espinosa y Vinicius Lima, con lo que las Águilas están completas para volar en busca del título en el Torneo Clausura 2026.

Fue a través de sus redes sociales que el equipo azulcrema hizo el anuncio oficial de la llegada de los nuevos integrantes de la plantilla. Primero le dio la bienvenida al brasileño Vinicius, procedente del Fluminense.

Bienvenido al Club América, Vinícius! Lima se suma al América en calidad de préstamo para defender estos colores

Y más tarde le dedicó unas palabras al uruguayo Thiago Espinosa en sus redes sociales. Sin mucha alharaca, el club señaló que “Thiago Espinosa llega a las Águilas como préstamo a darlo todo por este escudo”.

¿Quién es Thiago Espinosa, Nuevos Refuerzo del América para el Torneo Clausura 2026?

Hay que señalar que Thiago viene de portar los colores del Racing Club de Montevideo, Uruguay. El lateral izquierdo de 21 años llegó luego de que el América gestionó un préstamo a lo largo del 2026, aunque después tiene preferencia para adquirir su carta.

Thiago es un lateral que se desempeña por la banda izquierda, con mucha llegada a la ofensiva y que se distingue por su velocidad de ida y vuelta. Fue el propio entrenador André Jardine quien le echó el ojo y pidió que lo sumaran al equipo.

Es el mismo caso de Vinicius Lima, de 29 años, quien también fue avalado por el entrenador. Así que estará con el América en calidad de préstamo de aquí a fin de año, con la opción de compra definitiva.

