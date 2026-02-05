Jorge Sánchez Jugará en la Superliga Griega 2026: PAOK Hace Oficial el Fichaje del Mexicano 

Luego de varios días de suspenso, este jueves 5 de febrero por fin se confirmó el traspaso de Jorge Sánchez del Cruz Azul al club PAOK. Así que el seleccionado mexicano ya se puso la playera de su nuevo equipo y está listo para jugar en la Superliga de Grecia en el 2026.

Fue a través de sus redes sociales que el PAOK griego dio a conocer la noticia y compartió un video sobre la llegada del exjugador celeste a sus instalaciones, así como varias imágenes ya presumiendo la casaca albinegra.

Además, Jorge Sánchez se despidió del Cruz Azul y sus aficionados con un emotivo mensaje en el que destacó lo siguiente:

Me toca despedirme de este club que siempre tendrá un lugar en mi corazón. Desde el primer día me sentí en casa. Luchamos juntos por todo y más, coronándonos con orgullo como campeones de la Concacaf la temporada pasada

Y en el mismo tono añadió que se va agradecido: “Gracias al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a todos los que hacen tan especial a Cruz Azul. Gracias al club por la confianza y por permitirme vivir esta etapa tan significativa. Me voy muy feliz y profundamente orgulloso de haber vestido esta camiseta y de todo lo que logramos defendiendo estos colores”.

Jorge Sánchez Llega al PAOK FC de Grecia: ¿En Qué Continente Está? Ubicación del País Donde Jugará el Mexicano

Así las cosas, Jorge Sánchez regresa a Europa. Hay que recordar que anteriormente jugó para el Ajax de Amsterdam, en Países Bajos, y también en el FC Porto de la Liga lusa de futbol.

El PAOK es un equipo de la Liga de futbol griega. Su sede está en la ciudad de Salónica, Grecia, y juega en el Toumba Stadium, con capacidad para 28 mil espectadores. El club nació en 1926, así que en abril próximo celebrará el centenario de su fundación.

Hay que mencionar que el PAOK aspira a pelear por el título de la Superliga de Grecia, ya que actualmente marcha en la tercera posición. Sólo está abajo del AEK y el Olympiacos por un par de puntos de diferencia.

