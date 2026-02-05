Atlético de Madrid Goleó y Gustó ante el Betis, Para Avanzar a Semifinales de Copa del Rey 2026

El Atlético de Madrid visitó al Real Betis este jueves 5 de febrero en los cuartos de final de la Copa del Rey 2026 para definir al último semifinalista del torneo. El equipo colchonero gustó, ganó y goleó, para levantar la mano como gran favorito.

Aunque el conjunto albiverde opuso cierta resistencia, el Atleti mostró contundencia desde los primeros minutos y no sorprendió que se pusiera adelante en el marcador.

Fue al minuto 12 que llegó el 1-0: el zaguero David Hancock se sumó al ataque y remató a placer en el área de los locales, para festejar el primer tanto del partido.

Noticia relacionada: ¿Quién es Favorito para Ganar el Super Bowl 2026? Así Van Apuestas y Pronósticos de Expertos NFL

Golpeado en lo anímico, el Real Betis luchaba para sostenerse en la pelea y tuvo al menos dos chances de anotar antes de la media hora, sólo que sus atacantes no estaban en su día. Ni Antony o Ezequiel Ávila fueron certeros ante la portería defendida por Juan Musso.

El que no perdonó fue Giuliano Simeone: el hijo del entrenador colchonero superó al guardameta Adrián para poner el 2-0 en las redes, a los 31 minutos del partido.

Y unos minutos después, al 37’, cayó el 3-0: Ademola Lookman, el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid, fue contundente ante el marco de los locales. La goleada estaba sellada, con mucho tiempo por jugarse.

Ante el poderío ofensivo del Atleti, el conjunto bético optó por replegarse para defenderse mejor. Así que ya no hubo más anotaciones en la primera mitad. Con rostros serios, los locales se marcharon a las regaderas.

Resultado Betis vs Atlético de Madrid Hoy: ¿Quién Ganó y Pasó a Semifinales de Copa del Rey 2026?

La segunda parte empezó floja, con un Atlético de Madrid en modo conservador y manejando el trámite del partido gracias a la ventaja de tres anotaciones. El Betis luchaba por conseguir un tanto que lo impulsara anímicamente.

Pero el Atlético de Madrid volvió a cimbrar las redes con el 4-0, gracias a su estrella francesa Antoine Griezmann. La goleada, al minuto 62, provocó que algunos aficionados comenzaran a abandonar el estadio.

Y faltaba más: el 5-0 lo marcó el argentino Thiago Almada a los 83 minutos, poco después de entrar de cambio en lugar de Alex Baena.

Con esta goleada, el Atlético de Madrid avanzó a semifinales de la Copa del Rey 2026 y se hizo visible como favorito para ganar el título.

Previamente, en semifinales se instalaron Barcelona, Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, pero ninguno fue tan contundente en su eliminatoria de cuartos de final.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC