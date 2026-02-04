Resultado Manchester City vs Newcastle Hoy: ¿Cómo Quedó y Quién Pasó a la Final de Carabao Cup?

Un día después de que el Arsenal se instaló en la final de la EFL Cup 2026, el Manchester City recibió al Newcastle United para definir al segundo finalista del torneo. El partido entre los Citizens y las Urracas se llevó a cabo en el Etihad Stadium.

En el partido de ida el Manchester City ganó 2-0, así que regresó a su estadio con una cómoda ventaja. El Newcastle necesitaba dar un partido más que perfecto en la vuelta, si es que aspiraba a la hazaña en cancha ajena.

Pero los Citizens inclinaron la balanza a su favor muy temprano, con el egipcio Omar Marmoush en modo encendido: Anotó el 1-0 a los 7 minutos del partido, sin que el guardameta Aaron Ramsdale pudiera hacer algo para evitarlo.

Aunque el Newcastle opuso resistencia y estuvo cerca de igualar la pizarra, el City volvió a pegar un mazazo con el 2-0: nuevamente el artillero Omar Marmoush perforó la meta de los visitantes. Gran noche, con doblete incluído para el futbolista africano.

Unos minutos después, al 32, el mediocampista Tijjani Reijnders hizo el 3-0 a favor del equipo local. sepultando por completo las aspiraciones de las Urracas, que ya sólo se mantenían en la lucha impulsadas por el honor. Porque cinco goles en el global eran demasiados.

Así se fueron a la pausa del medio tiempo, con un Manchester City más que satisfecho y un Newcastle United hundido en la frustración.

Manchester City vs Newcastle: ¿Quién Avanzó a la Final de la Copa de la Liga de Inglaterra?

Para la segunda mitad, el técnico Pep Guardiola le pidió a sus jugadores que bajaran las revoluciones pero sin relajarse, por respeto al rival.

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, hizo varios ajustes y mandó al terreno de juego a Wissa, Elanga y Murphy con la finalidad de reforzar la media cancha. Básicamente, pretendía cortar los circuitos ofensivos de los Citizens.

Y fue precisamente el delantero sueco Anthony Elanga quien hizo el tanto de la honra al minuto 62, para poner el 3-1 en la pizarra. Aún así, una remontada épica era impensable.

Luego de 90 minutos se concretó el triunfo por 3-1 a favor de los Citizens, que avanzaron a la final de la llamada Carabao Cup con marcador global de 5-1. En el duelo por el trofeo se medirán al Arsenal, que eliminó al Chelsea en semifinales.

