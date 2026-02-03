Barcelona Sufrió Ante el Albacete, para Conseguir el Boleto a Semifinales de Copa del Rey 2026

En un partido con cierre cardiaco, el club Barcelona selló su pase a semifinales de la Copa del Rey 2026. La victoria ante el Albacete tuvo su cuota de sufrimiento, pero el equipo blaugrana evitó una vergüenza mayúscula con el 2-1 a su favor en cuartos de final del torneo.

Alerta luego de las recientes eliminaciones del Real Madrid y el Celta de Vigo en la Copa del Rey, el Barcelona salió a la cancha del Estadio Carlos Belmonte con la misión de no dejarse sorprender por un equipo local motivado por su afición.

Marcus Rashford tuvo la primera oportunidad de anotar al minuto 7, luego de un gran pase filtrado de Dani Olmo, sólo que le faltó puntería y su disparó salió desviado.

Luego de media hora de estira y afloja, el Barcelona tenía más tiempo la pelota pero no lograba anotar pese a sus constantes llegadas al área enemiga.

Hasta que Lamine Yamal mandó el 1-0 a las redes, en el minuto 39, sin que el guardameta Lizuaín pudiera hacer algo. El gol le dio confianza al conjunto blaugrana, pero ya no pudo agrandar la ventaja en la primera mitad y se fueron al descanso con cierta insatisfacción.

Resultado Albacete vs Barcelona: ¿Quién Ganó el Partido de Cuartos de Final de Copa del Rey 2026?

Ya en la parte complementaria, el defensa Ronald Araujo se sumó al ataque y marcó el 2-0 con un remate de cabeza, en un tiro de esquina al minuto 56.

Ya con dos goles de desventaja, el entrenador del Albacete mandó al campo a Jefté Betancor, el verdugo del Real Madrid en octavos de final, a los 61 minutos de juego.



El delantero local estuvo a punto de recortar distancias en el primer balón que tocó: mandó un tiro colocado, con comba, que parecía ir al ángulo pero se fue apenas a un lado mientras la afición ahogaba el grito de gol.

Luego el Barcelona respondió con buenos remates de Dani Olmo y el recién ingresado Ferrán Torres, que el arquero Lizoain alcanzó a desviar. Los blaugranas llegaban con más frecuencia a la portería contraria, sólo que no podían agrandar el marcador.

En el minuto 83 la afición local festejó el gol del Jefté, sólo que el silbante lo anuló por un fuera de lugar previo. Pero era un aviso para el Barcelona.

Y el 2-1 del Albacete llegó a los 87 minutos, cuando Javi Moreno cabeceó un gran servicio en el corazón de área visitante y superó al arquero Joan García. El tanto le dio un gran impulso a los locales, que volvieron a soñar con una hazaña.

Pero Ferran Torres los silenció con la tercera anotación del Barcelona. Y una vez más el silbante anuló el tanto, por fuera de lugar, lo que le devolvió el alma al cuerpo al Albacete.

Fran Gómez estuvo a nada de empatar el juego en el último suspiro, cuando bombeó la pelota ante la salida del arquero blaugrana: justo sobre la línea de gol, el defensor Gerard Martin despejó con la cabeza. Desde la banca, el entrenador Hansi Flick respiró aliviado, pero no satisfecho por el cierre de su equipo.

Así, con el 2-1, el Barcelona amarró su boleto a semifinales de la Copa del Rey 2026. Mientras que el Albacete sólo se quedó con la sensación de que le metió un buen susto, aunque no alcanzó a repetir la hazaña que logró ante el Real Madrid en la ronda anterior.

