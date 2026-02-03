En la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), Mónica Sanmartin, una joven de 26 años, enfrenta una frustración común para muchos adultos mexicanos: encontrar un lugar donde entrenar futbol después de terminar la universidad. A pesar de la enorme afición nacional por este deporte, existen muy pocas opciones formales para quienes desean seguir practicándolo de forma organizada al llegar a la adultez.

"Estuve buscando mucho y creo que no hay muchos lugares a esta edad donde podamos entrenar", cuenta Mónica, visiblemente decepcionada.

Un deporte amado, pero poco accesible para adultos

El futbol es, sin duda, el deporte más popular de México. De acuerdo con datos del Inegi, el 56% de la población mexicana es aficionada al futbol. No obstante, la infraestructura disponible no refleja ese entusiasmo.

Actualmente, existen 602 establecimientos dedicados a la enseñanza o práctica del futbol. Sin embargo, la gran mayoría están orientados exclusivamente a niños, niñas y adolescentes. Los adultos que desean comenzar a entrenar o retomar su pasión tras años de pausa se enfrentan a un sistema que parece no tenerlos en cuenta.

Adultos Batallan para Practicar Futbol, a Pesar de la Popularidad de este Deporte en México

"Queremos tocar el balón, no dejarlo": el deseo de seguir jugando no desaparece

Alex Páramo, también residente de la CDMX, comparte que para él el fútbol no es solo ejercicio, sino una forma de vida.

Esa nostalgia de querer entrenar, de no dejarlo. Queremos hacer ejercicio, tocar el balón.

Aunque existen ligas amateur donde cualquiera puede registrar un equipo, integrarse a ellas es complicado si no se cuenta con experiencia previa. Para quienes no jugaron desde la infancia o dejaron de hacerlo durante años, el regreso se convierte en un desafío.

Entreno MX: la iniciativa que está cambiando el juego

Frente a esta realidad, han surgido propuestas que buscan llenar el vacío. Una de ellas es Entreno MX, un espacio creado especialmente para adultos que desean entrenar futbol de manera estructurada y accesible. Esta iniciativa comenzó hace cinco años y actualmente tiene presencia tanto en la Ciudad como en el Estado de México.

Juan Pablo Lluis, fundador del proyecto, señala que la necesidad era evidente:

Ya no hay espacios para entrenar. Puedes echar la reta o armar tu equipo, pero no hay un lugar para mejorar tu físico y tu técnica.

La idea nació por necesidad: no había nada similar en internet

Juan Manuel, también fundador de Entreno MX, recuerda el momento en que se dieron cuenta del problema:

Lo que pasó es que literal, cuando se nos ocurre la idea, busco en internet 'entrenamiento de fútbol para adultos' y no encontré nada. No había ningún espacio. ¿Cómo es que en un país con tanto fútbol, con tanto amor al deporte, no hay un espacio?.

Entreno MX no solo ofrece entrenamientos físicos, también se enfoca en mejorar habilidades técnicas como el control del balón, la coordinación y la estrategia de juego. Además, promueve un ambiente inclusivo donde cualquier adulto, sin importar su nivel, puede entrenar sin miedo al juicio.

"Ha venido gente que acaba de terminar la universidad y ya no tiene dónde entrenar, hasta señores de 45 años que les encanta el futbol. Es un lugar inclusivo donde la gente puede hacer un entrenamiento funcional sin ser juzgada si es buena o mala, si mete un buen centro o no", añade Juan Pablo Lluis.

Practicar un deporte que te guste puede cambiar tu salud para siempre

Expertos en deporte coinciden en que las personas adultas tienen más probabilidades de mantener una rutina de ejercicio si realizan una actividad que realmente disfruten. Y el futbol, para millones de mexicanos, representa justamente eso: pasión, alegría y comunidad.

Sin embargo, México enfrenta un problema serio de sedentarismo. Según datos oficiales, solo el 45% de los adultos realiza alguna actividad física en su tiempo libre. Esto deja al resto expuesto a problemas de salud relacionados con la inactividad, como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Frente a este panorama, iniciativas como Entreno MX no solo ofrecen una salida deportiva, sino una oportunidad para recuperar la salud física y emocional a través de una pasión profundamente arraigada en la cultura mexicana.

