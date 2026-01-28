Vinculan a Proceso a Menor de Edad que Disparó a un Joven en Canchas de Futbol en Tlatelolco.

Nicolás "N", el menor de 14 años que disparó a un joven de 17 años y lo hirió gravemente en canchas de futbol de la unidad habitacional de Tlatelolco, fue vinculado a proceso la madrugada de este miércoles 28 de enero.

La autoridad judicial determinó dar seguimiento al caso por la presunta responsabilidad del adolescente en el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida, pues se consideró que hay elementos suficientes.

Durante la audiencia de continuación, que se prolongó varias horas desde la tarde del martes 27 de enero, las autoridades ministeriales indicaron que Nicolás "N" en realidad tiene 14 y no 13 años, como había señalado tras su arresto la noche del pasado martes 20 de enero. Para ello se revisó la documentación correspondiente.

La edad fue un elemento clave que el juez tomó en cuenta para la vinculación a proceso y tras su determinación estableció un plazo de 40 días para la investigación complementaria.

Además de la evidencia, se presentaron testimonios de los policías que acudieron tras la agresión ocurrida la semana pasada en las canchas ubicadas en la calle Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, colonia Nonoalco Tlatelolco, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras su comparecencia en los juzgados de Justicia para Adolescentes, en la colonia Doctores, Nicolás "N" fue trasladado a una sede de la Comunidad Especializada de Internamiento Preventivo para Adolescentes.

¿Qué se reveló en la audiencia de Nicolás "N"?

En la audiencia estuvieron el padre y la madre de Nicolás "N", además del abogado que los asiste, quienes omitieron cualquier comentario tras la vinculación por tratarse de un caso que implica a un menor de edad.

Donovan, el joven de 17 años que fue herido, se encuentra en un hospital en estado delicado, pues recibió tres impactos de arma de fuego, tanto en el abdomen, vejiga y húmero, de acuerdo con lo informado ante el juez.

Nicolás "N" accionó el arma al menos en seis ocasiones, según los estudios periciales dados a conocer durante la formulación de cargos. Tras cometer el crimen, el agresor y otro joven se dieron a la fuga en una bicicleta eléctrica, pero un policía en Tlatelolco logró bloquearles el paso y detener al atacante.

Al menor solo se le vio por unos segundos cuando fue llevado al interior de los juzgados y llamó la atención a los presentes, pues es prácticamente un niño delgado.

Las autoridades indicaron que el arma usada por Nicolás "N" no se encontró. En un receso, el abogado comentó que la prueba de radizonato de sodio, el método pericial forense utilizado para detectar residuos de plomo y bario por disparos de arma de fuego, resultó negativa.

Por ello, el defensor confiaba en que el juez podría dejar en libertad a su cliente, pero los testimonios y las pruebas presentadas fueron sólidas. Sin embargo, se debe determinar con gran certeza si Nicolás "N" fue quien disparó a Donovan.

Durante la tarde del martes, se reportó que la familia del menor agresor quería llegar a un acuerdo reparatorio. Por lo que sigue pendiente una evaluación más amplia porque la tentativa de homicidio es un delito violento.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El martes pasado, una balacera alertó a los vecinos de la colonia Nonoalco Tlatelolco. Los residentes se alarmaron y entraron en pánico, ya que no sabían lo que ocurría.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los servicios de emergencia fueron llamados por detonaciones de arma de fuego cerca del Eje 2 Norte y el Eje Central, así como de la avenida Insurgentes.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al sitio para verificar la situación y en el lugar atendieron a un joven que sangraba por lesiones de impacto de bala. Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes trasladaron al joven al Hospital Rubén Leñero.

En un comunicado, la policía dijo que en el lugar se encontraba el posible responsable, por lo que fue detenido.

Antes, se registró una persecución y un oficial de 40 años que participó en la detención cayó y sufrió luxación del tobillo derecho, por lo que fue llevado a un nosocomio por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Luego de atender la emergencia, la zona ubicada entre las unidades habitacionales y un área deportiva, fueron acordonadas por las autoridades.

