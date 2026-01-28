Djokovic Avanza a Semifinales del Abierto de Australia Por el Abandono de Musetti.

El serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales del Abierto de Australia beneficiado por la retirada de su rival, el italiano Lorenzo Musetti, que había ganado los dos primeros sets, pero que se lesionó en el abductor de la pierna derecha.



El italiano había ganado los dos primeros sets por 6-4 y 6-3, pero en el inicio del tercero sufrió un dolor muscular en la zona, tras el segundo juego, y pidió la asistencia médica.

Intentó volver a jugar, pero no pudo y con 3-1 en el tercer set, tras una doble falta y cuando solo se había jugado una hora y 59 minutos dejó el partido.

Djokovic jugará la semifinal contra el ganador del partido entre Jannik Sinner, el italiano dos veces campeón defensor del Abierto de Australia, y el estadounidense Ben Shelton.

Noticia relacionada: Novak Djokovic Abandona la Asociación de Tenistas Profesionales, Estos son sus Motivos

El número uno del mundo Carlos Alcaraz se enfrentará a Alexander Zverev en la otra semifinal el viernes.

It's a 13th AO semifinal for Novak Djokovic 💙 pic.twitter.com/AJDUw646z7 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026

Clasificación con suerte

"Nole", quien continuará su campaña por un 11mo título australiano y un récord de grandes 25 títulos, dijo que esta vez tuvo suerte.

"Lo siento mucho por él. Fue un jugador mucho mejor (hoy), yo iba camino a casa esta noche", señaló Djokovic, de 38 años.

Video: Faitelson Dice Que Alcaraz y Sinner le Dijeron Adiós del Tenis a Djokovic.

El transalpino disfrutaba de uno de los mejores momentos de su carrera y tenía al balcánico, ganador de veinticuatro Grand Slams y diez en Australia, contra las cuerdas.

Era Djokovic el que daba malas sensaciones. Su lenguaje corporal delataba incomodidad en la pista. Sin velocidad, lejos del nivel que acostumbra. Tuvo que ser atendido de una ampolla en el pie derecho. También sintió dolor en el hombro. Pero se mantenía en condiciones en la pista.

Al contrario que el italiano, quinto del mundo, que en cuanto sintió el pinchazo en el abductor derecho cambió de gesto.

Musetti miró a su palco, a su entrenador, el español José Perlas. Contrariado, cariacontecido. No podía. Después de tener más de la mitad del recorrido hecho, veía que algo se interponía en su sueño de alcanzar las semifinales de un Grand Slam. Un problema físico.

Noticia relacionada: Tien Elimina a Medvedev del Abierto de Australia; Djokovic Pasa a Cuartos Tras Retiro de Mensik

"No sé qué decir, estas cosas pasan en el deporte. Me ha pasado varias veces. Estar en cuartos de final de un Grand Slam con dos sets arriba y tener el control total", dijo Djokovic al final del partido.

En fin, qué mala suerte. No sé qué más decir. Le deseo una pronta recuperación y, sin duda, debería haber ganado hoy

Djokovic, que ganó su pase a cuartos por la incomparecencia del checo Jakub Mensik en octavos de final, lesionado, se topó otra vez con un golpe de fortuna en cuartos. La lesión de Musetti lo rescató. El italiano solo había ganado uno de los diez enfrentamientos previos que jugó con el serbio, ninguno de los cuatro en Grand Slam. Pero esta vez parecía diferente.

Los récords de "Nole"

Novak Djokovic, que no falla en una semifinal desde que en el 2018 fue eliminado en octavos por el coreano Hyeon Chung, jugará el viernes contra el ganador de Sinner, vigente campeón, y Shelton.

La de este 28 de enero fue su victoria 103 en el Melbourne Park y la que lo llevó a su decimotercera semifinal en Australia en su carrera, dos menos solo que Roger Federer, el que más veces lo ha conseguido.

Con 38 años y 255 días, Djokovic se ha convertido en el segundo hombre de mayor edad en la Era Abierta en alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, después de Ken Rosewall, quien llegó a las semifinales en dos ocasiones a los 40 años.

Djokovic, que sumó su victoria 401 en un Grand Slam, disputará su tercera semifinal seguida. El año pasado, llegó a semifinales en Australia, donde se retiró debido a una lesión en la pierna izquierda contra Alexander Zverev.

Noticia relacionada: Abierto de Australia Activa Alerta Máxima por Altas Temperaturas: ¿Cuál es el Protocolo?

También clasificó a semifinales en 2024, cuando fue eliminado por Jannik Sinner. Antes de esas derrotas, había ganado las 10 semifinales del Abierto de Australia que había disputado.

Ahora aspira a convertirse en el jugador de mayor edad en la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam, y el segundo hombre en la Era Abierta en ganar un título de Grand Slam con 37 años o más, después del australiano Ken Rosewall, quien ganó el título en el Abierto de Australia de 1972 con 37 años y 62 días.

Historias recomendadas:

Con información de Agencias

ASJ