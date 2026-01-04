Novak Djokovic Abandona la Asociación de Tenistas Profesionales, Estos son sus Motivos

Novak Djokovic, una de las mayores leyendas en la historia del tenis profesional, anunció este domingo 4 de enero que se retira por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA, por sus siglas en inglés). A través de un escrito en sus redes sociales, el serbio explicó que "esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen".

Noticia relacionada: Renata Zarazúa Encabeza a los Mexicanos que Participarán en el Australian Open 2026

La Asociación de Tenistas Profesionales fue fundada por el propio Djokovic junto a Vasek Pospisil en 2021, esto con la intención de garantizar una voz más fuerte y transparente en el tenis profesional. En ese sentido, 'Nole' afirmó en su comunicado que está "orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización".

El máximo ganador en la historia de los Grand Slams, con 24 títulos, enfatizó que si bien le desea lo mejor a los jugadores y a los involucrados en la PTPA, para él "este capítulo ya está cerrado".

¿La Asociación de Tenistas responde a Djokovic?

Luego de que Novak Djokovic diera a conocer su decisión de desvincularse por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales, el organismo pareció responder al serbio a través de un comunicado. Si bien en el texto de la PTPA no se nombra a nadie en particular, explica que "la PTPA está gobernada por los jugadores y opera con una comunicación abierta, decisiones colaborativas y participación constante. Siempre agradecemos la oportunidad de abordar cualquier problema con cualquier jugador y estamos disponibles para hacerlo".

Cabe recordar que la Asociación actualmente tiene una demanda activa en contra de los seis organismos más poderosos en el mundo del tenis profesional, además de los cuatro Grand Slams y otros torneos de la ATP "para impulsar reformas relacionadas con la gobernanza, la transparencia y los derechos de los jugadores".

"Como resultado, hemos sido objeto de una campaña coordinada de difamación e intimidación de testigos mediante la difusión de narrativas inexactas y engañosas destinadas a desacreditar a la PTPA, a su personal y a su labor. Un tribunal federal ya ha declarado inapropiado este tipo de acoso y ha ordenado su cese", dice la PTPA en su comunicado.

En ese sentido, recordemos que la PTPA presentó una demanda antimonopolio contra los circuitos ATP y WTA en marzo de 2025, citando también como demandados a la Federación Internacional de Tenis y a las autoridades antidopaje del deporte. Djokovic no fue parte de la demanda y declaró durante una conferencia de prensa en el Abierto de Miami en ese mismo mes que no estaba de acuerdo con todas sus partes.

Noticias recomendadas:

DB