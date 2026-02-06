Tabla General y de Goleo Liga MX 2026 Hoy: Así Van las Posiciones Previo al Inicio de Jornada 5

Inicia la cuarta fecha del futbol mexicano y debido a que algunos no pueden ver los nueve partidos ni los resultados, muchos aficionados preguntan cómo va la Tabla General y de Goleadores de la Liga MX Clausura 2026, por esa razón acá te mostramos las posiciones y al líder de goleo individual en vivo, para que sepas quiénes ocupan los primeros puestos al momento mientras se realizan los juegos de la Jornada 5.

Al menos en este inicio de torneo, la tabla de goleo de la Liga MX mantiene a muchas personas interesadas, ya que un mexicano pelea por ser el máximo anotador del futbol mexicano. Por otro lado, la tabla de posiciones se movió mucho durante la Jornada 4 debido a las victorias del América y Cruz Azul.

Video: ¡El Atlante Regresa a la Liga MX en 2026!

¿Cómo va la Tabla General de la Liga MX 2026? Posiciones en vivo

Este fin de semana se juega la Jornada 5 de la Liga MX y para que sepas en qué lugar va tu equipo favorito, acá te dejamos la tabla de posiciones al momento, la cual se actualizará conforme se sepan los resultados de todos los partidos de la Liga MX hoy y mañana:

Guadalajara: 12 puntos. Cruz Azul: 9 puntos. Atlas: 9 puntos. Pumas: 8 puntos. Toluca: 8 puntos. Monterrey: 7 puntos. Tigres: 7 puntos. Tijuana: 6 puntos. América: 5 puntos. Pachuca: 5 puntos. San Luis: 4 puntos. Juárez: 4 puntos. León: 4 puntos. Puebla: 4 puntos. Necaxa: 3 puntos. Querétaro: 2 puntos. Santos: 1 punto. Mazatlán: 0 puntos.

Nota relacionada: Coordinador del VAR en la Liga MX Deja su Puesto; Esto Sabemos Sobre la Salida de Miguel Chacón

Es importante recordar que para este torneo no habrá Play-In, por lo que solamente avanzarán a Liguilla los ochos equipos mejor ubicados en la Tabla General.

Video: Marion Reimers Dice Que el Paso de Allan Saint-Maximin en América Deja Mucho Que Desear

Así va la Tabla de Goleo Liga MX al momento

Luego de cuatro fechas disputadas la Tabla de Goleadores de la Liga MX 2026 empieza a mostrar a los jugadores que serán contendientes al título de campeón de goleo, pero esto recién empieza, por eso a continuación te mostramos cómo va el goleo individual al momento:

Joao Pedro, San Luis: 4 goles. Líder de goleo actual. Armando González, Chivas: 3 goles. José Paradela, Cruz Azul: 3 goles. Marcelo Flores: 3 goles. Daniel Aguirre, Chivas: 2 goles. Agustín Palavecino, Cruz Azul: 2 goles. Uros Durdevic, Monterrey: 2 goles. Jordan Carrillo, Pumas: 2 goles. Adalberto Carrasquilla, Pumas: 2 goles. Helinho, Toluca: 2 goles.

Nota relacionada: ¿Quién es Raphael Veiga, el Nuevo Refuerzo del América para el Clausura 2026 de la Liga MX?

La Jornada 5 de la Liga MX 2026 inicia este viernes con el partido Tigres vs Santos y termina mañana sábado con el América vs Monterrey, con el que para muchos es el juego de la semana. Por supuesto te estaremos dando actualizaciones de cómo va la Tabla General y de Goleadores de la Liga MX 2026 en vivo.

Historias recomendadas: