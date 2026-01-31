¿Cómo Va la Tabla General y de Goleo de la Liga MX 2026? Posiciones al Momento por la Jornada 4

Se llevan a cabo los partidos de la cuarta fecha del futbol mexicano de Primera División y para todos los aficionados que preguntan cómo va la Tabla General y de Goleo Individual de la Liga MX Clausura 2026, acá te mostramos las posiciones y lista de goleadores en vivo, para que sepas quién es el primer lugar y el líder de goleo al momento, mientras se realizan los juegos de la Jornada 4.

En cuanto a la tabla de goleadores de la Liga MX, un mexicano pelea por ser el máximo anotador de este inicio de torneo, mientras que la tabla de posiciones indica que solo un equipo lleva paso perfecto luego de cuatro fechas.

¿Cómo va la Tabla General de la Liga MX 2026? Posiciones en vivo

A falta de que se juegue el último partido de la Jornada 4, tres de los cuatro equipos considerados "grandes2 del futbol mexicano se encuentran en las primeras cuatro posiciones de la tabla, mientras que el otro marcha en la novena plaza luego de vencer a Necaxa. Así va la Tabla General de la Liga MX al momento:

Chivas: 12 puntos. Cruz Azul: 9 puntos. Atlas: 9 puntos. Pumas: 8 puntos. Toluca: 8 puntos. Monterrey: 7 puntos. Tigres: 7 puntos. Xolos: 6 puntos. América: 5 puntos. San Luis: 4 puntos. Juárez: 4 puntos León: 4 puntos. Pachuca: 4 puntos. Puebla: 4 puntos. Necaxa: 3 puntos. Querétaro: 1 punto. Santos: 1 punto. Mazatlán: 0 puntos.

Es importante recordar que este torneo no habrá Play-In, por lo que solamente avanzarán a Liguilla los primeros ochos equipos de la Tabla General.

Así va la Tabla de Goleo Liga MX al momento

En cuanto a la Tabla de Goleadores de la Liga MX 2026, dos mexicanos se encuentran entre los máximos romperredes del certamen, al menos hasta la fecha 4, por eso a continuación te mostramos quién es el líder de goleo individual hasta el momento:

Joao Pedro, San Luis: 4 goles. Armando González, Chivas: 3 goles. José Paradela, Cruz Azul: 3 goles. Daniel Aguirre, Chivas: 2 goles. Agustín Palavecino, Cruz Azul: 2 goles. Uros Durdevic, Atlas: 2 goles. Jordan Carrillo, Pumas: 2 goles. Adalberto Carrasquilla, Pumas: 2 goles. Helinho, Toluca: 2 goles. Iker Fimbres, Monterrey: 2 goles.

La Jornada 4 de la Liga MX 2026 termina con el partido Querétaro vs Pachuca, que se juega este domingo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Una vez culminado el encuentro, aquí te dejaremos cómo quedó la tabla general de y de goleo al término de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

