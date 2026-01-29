No paran las sorpresas en la Liga MX. El futbol de estufa está que arde y ahora ha trascendido que Rodrigo Aguirre saldrá del América para vestir la playera de Tigres en el Torneo Clausura 2026, que ya va en la Jornada 4.

De acuerdo con información de TUDN, la salida del “Búfalo” Aguirre es inminente y su lugar lo ocupará el brasileño Raphael Veiga, cuya llegada a Coapa se hará oficial en las próximas horas.

Noticia relacionada: América vs Necaxa Cambia de Horario: ¿Cuándo y a Qué Hora se Jugará el Partido de Liga MX 2026?

Además se dio a conocer que las directivas de Tigres y América afinan detalles para el traspaso de Aguirre y que el futbolista uruguayo saldría en compra definitiva, no en préstamo.

Las Águilas están a nada de cerrar el fichaje del futbolista Raphael Veiga. La llegada del exseleccionado brasileño a la Liga MX es inminente, sólo está a detalles, trascendió este viernes.

De acuerdo con TUDN, Veiga es el candidato principal para llegar a las Águilas en este Torneo Clausura 2026, ya que es del gusto del entrenador André Jardine y sería una buena solución para salir de la crisis ofensiva y la falta de gol.

Trascendió que ya hay un acuerdo entre la directiva del América y el Palmeiras por el mediocampista brasileño. Se habla de un préstamo con opción de compra. El valor de Veiga es de 10 millones de dólares. Y el anuncio del fichaje se hará en próximas horas.

Video: Marion Reimers Reconoce el Papel del América en la Liguilla del Futbol Mexicano

¿Quién es Raphael Veiga, futbolista brasileño que interesa al América?

Raphael Veiga, nacido hace 30 años en Sao Paulo, es un mediocampista ofensivo que le pega bien de larga distancia, gracias a que tiene una pierna zurda bien trabajada.

Debutó en la Primera División del futbol brasileño con la camiseta del Coritiba, luego de pasar por las canteras del Sao Paulo FC y el Corinthians.

Un año después, en el 2017, fue fichado por el Palmeiras. Ahí estuvo una temporada, en la que disputó 11 partidos. Fue cedido al Atlético Paranaense, donde se consolidó como titular a lo largo del 2018.

El Palmeiras celebró el crecimiento futbolístico de Raphael Veiga y lo llevó de vuelta a sus filas en la temporada 2019. Desde entonces ha vestido la camiseta verde, hasta ahora que está por estrenar plumaje con las Águilas en la Liga MX 2026.

Su mejor momento fue del 2021 al 2023: Disputó el Mundial de Clubes 2021 con el Palmeiras y terminó como Mejor goleador del certamen. Luego fue bicampeón de la Primera División de Brasil con esa playera, al levantar los trofeos de las temporadas 2022 y 2023.

Historias recomendadas:

Con información de M+

RGC